ORDINE TSRM PSTRP – TRENTO * “LA NUOVA SANITÀ TERRITORIALE – LE CASE DI COMUNITÀ“: «LE 19 PROFESSIONI SANITARIE PROTAGONISTE DELLA RIFORMA, FONDAZIONE CARITRO (3/12 ORE 15.30)»

19.57 - venerdì 28 novembre 2025

La recente riforma della sanità territoriale con una prima struttura prevista dal DM 77 del 2022 e dalle Linee di indirizzo per l’attuazione del modello organizzativo delle Case di Comunità – Agenas del 2024, pone in essere una sfida innovativa per la nostra società, un cambio di paradigma sul rapporto ospedale-territorio con un coinvolgimento integrato e interprofessionale tra mondo sanitario, socio-sanitario e sociale.

Tutto questo declinato nel rispetto delle specificità ed eccellenze trentine, dovrà essere geneticamente permeato dalla partecipazione di tanti soggetti, la collettività, le autonomie locali, il volontariato, gli stakeholders sociali e tutti i professionisti sanitari. I professionisti rappresentati dagli Ordini professionali possono contribuire in maniera determinante allo sviluppo vincente del nuovo modello organizzativo.

Per un primo confronto le 19 professioni sanitarie rappresentate nelle aree tecniche, riabilitative e della prevenzione dell’Ordine si trovano il prossimo 3 dicembre ad ore 16.30 presso la sala Conferenze della Fondazione Caritro in Via Calepina,1 a Trento. Lo speaker Enzo Passaro, dopo l’esposizione delle proposte di contributo da parte dei professionisti sanitari, modererà la “tavola rotonda delle 19” con alcuni rappresentanti istituzionali, delle Consulte e dell’Ordine dei medici che contribuiranno ad evidenziare i punti di forza o a riflettere sulle criticità su cui lavorare nei mesi a venire.

I modelli innovativi e di attualità che saranno discussi punteranno ad esporre proposte e riflessioni su competenze e attività che le professioni tecniche, riabilitative e della prevenzione possono garantire nella riforma in via di attuazione.

L’evento rappresenta il punto di partenza della sfida dei prossimi anni: la partecipazione, il contribuito sinergico dei professionisti e delle istituzioni coinvolte possono avere un impatto determinante nel maturare la fiducia della popolazione trentina per il nuovo modello di prossimità.

L'Ordine ha il piacere di invitarti all'evento

Superati i posti disponibili sarà comunicato un link per seguire l’evento in streaming.