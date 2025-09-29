ON. URZÌ (FDI) * CIVICA DI BOLZANO: «RIALLINEATA AL CENTRODESTRA, OK AD UNITÀ E STRATEGIE CONDIVISE»

17.19 - lunedì 29 settembre 2025

Zanin chiarisce al Tgr – Urzì (FdI): i futuri schemi elettorali di ingaggio decisi al tavolo comune del Centrodestra. I chiarimenti reciproci il giorno dopo l’assemblea della Civica di Bolzano hanno portato ad un immediato positivo punto di convergenza che oggi il presidente Roberto Zanin ha condensato in una sua apprezzata dichiarazione a Rai Regione.

La indiscutibile collocazione della Civica nel perimetro del Centrodestra, punto sul quale mai erano stati sollevati dubbi, e il rinvio ad una strategia complessiva delle componenti del centrodestra in vista delle future scadenze elettorali provinciali e nazionali rinsaldano un comune intento che é quello di rappresentare una alternativa di governo alla sinistra.

Il confronto serrato seguito alla assemblea della civica riteniamo abbia posto al centro il tema della responsabilità e del comune impegno a rappresentare la vocazione al governo del nostro territorio. Non si può che esprimere soddisfazione sul rinvio ai futuri tavoli di concertazione interni al centrodestra delle decisioni che atterranno lo schema di gioco che nelle diverse competizioni si dovrà adottare. Lo ha dichiarato l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige