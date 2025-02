COOPERAZIONE TRENTINA * 130 ANNI ATTIVITÀ: SIMONI, «SI PARTE CON UN NUOVO BRAND, UN “FIL BLEU” CHE LEGA PASSATO E FUTURO»

14.28 - giovedì 27 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

130 anni di Cooperazione Trentina: tra passato e futuro, la cooperazione è presente. La Federazione Trentina della Cooperazione celebra i suoi 130 anni con un anno di eventi, iniziative e riflessioni che metteranno al centro il valore di questo importante modello di sviluppo economico e sociale. Un anniversario che non è solo una celebrazione del passato, ma una spinta a rinnovare e progettare il futuro, valorizzando l’identità cooperativa e il suo impatto sulla comunità trentina. Si parte con un nuovo brand e l’inizio delle attività di ricerca scientifica.

Era il 20 novembre 1895 quando, su impulso di Don Lorenzo Guetti, nasceva la “Federazione di sindacato tra i consorzi cooperativi della parte italiana della provincia” (questo il nome originario), con l’obiettivo di federare le appena nate realtà cooperative del territorio in un’unica organizzazione. Oggi, a distanza di oltre un secolo, il movimento cooperativo è cresciuto, adeguandosi alle necessità della società contemporanea: con oltre 400 cooperative associate che operano in settori strategici – dall’agricolo al credito, dal sociale al consumo, dal lavoro ai servizi, fino alle cooperative di abitazione e alle ultime nate comunità energetiche –, la Federazione continua a essere un motore di sviluppo, innovazione e coesione sociale. In Trentino, la cooperazione ha più di 300mila soci e socie, dà lavoro a più di 23 mila persone (di cui 1600 fragili), generando un valore della produzione che supera i 3,9 miliardi di euro e un patrimonio di 3,5 miliardi che resta indivisibile e a disposizione delle generazioni future*.

“La Cooperazione in Trentino – ha dichiarato Roberto Simoni, presidente della Federazione – è sempre stata un punto di riferimento per il nostro territorio. È un modello che si rinnova costantemente, capace di affrontare le sfide della contemporaneità senza perdere di vista i suoi valori fondanti. Questo anniversario rappresenta un’opportunità unica per proiettarsi verso il futuro, non solo per la Federazione, ma per l’intero movimento cooperativo. È un momento di riflessione e di rilancio, un’occasione per rafforzare il nostro impegno e per coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella costruzione della cooperazione che verrà”.

Il messaggio dei 130 anni e il nuovo brand: un “fil bleu” che lega passato e futuro

L’anniversario dei 130 anni vuole essere un’occasione per ribadire il ruolo centrale della cooperazione, sintetizzato nel messaggio “Tra passato e futuro, la Cooperazione è presente”. Questo concetto sintetizza il percorso della cooperazione trentina attraverso tre dimensioni chiave: il passato, radicato in una tradizione di solidarietà e partecipazione; il presente, che ne conferma il ruolo di modello economico e sociale capace di affrontare le sfide attuali con soluzioni innovative; e il futuro, che vedrà il movimento rafforzarsi attraverso l’innovazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni. Oltre ad essere un modello economico, la cooperazione è una presenza concreta nella vita delle persone e del territorio. Dalle città ai piccoli borghi, dalle valli alle terre alte, garantisce servizi essenziali, sostiene l’economia locale e favorisce il benessere collettivo, rimanendo un punto di riferimento costante per le comunità trentine.

Un concetto ripreso dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, che ha suggerito di aggiungere ‘per fortuna’ al claim ‘tra passato e futuro la cooperazione è presente’, riepilogando le origini del movimento, le forti connessioni con l’autonomia del Trentino e esortando i giovani a sentirsi coinvolti e ingaggiati sul futuro del movimento cooperativo.

In occasione del 130° anniversario, la Federazione ha lanciato anche un brand dedicato all’anniversario, un simbolo che sintetizza il percorso della cooperazione tra passato e futuro. Questo nuovo marchio è un “fil bleu”, un nastro che, sciogliendosi dalla sua naturale origine (il fascio clesiano), collega storie, esperienze e generazioni, rappresentando l’essenza stessa della cooperazione trentina: un legame profondo tra tradizione e innovazione, tra radici solide e una costante spinta al cambiamento.

Il brand è il risultato di un processo collaborativo, che ha coinvolto giovani talenti della Trentino Alta Formazione Grafica (TAG), all’interno del progetto “Design per il territorio”, con l’obiettivo di creare un’identità visiva moderna e inclusiva, capace di trasmettere il valore della cooperazione anche alle nuove generazioni. Questo segno distintivo accompagnerà tutte le attività dell’anniversario, rafforzando il messaggio di una cooperazione sempre presente, dinamica e radicata nel territorio, ma aperta alle sfide del domani.

La ricerca strategica per il futuro della cooperazione

Uno dei progetti più significativi dell’anniversario è la ricerca “Prospettive cooperative, prepararsi alle sfide del futuro”, un’indagine interdisciplinare che analizzerà il futuro della cooperazione trentina alla luce delle grandi sfide globali, tra cui il cambiamento demografico, la digitalizzazione, la sostenibilità e la governance inclusiva. L’obiettivo principale della ricerca, come ha spiegato Jenny Capuano, responsabile dell’Area formazione e cultura cooperativa della Federazione, è quello di fornire strumenti concreti e prospettive strategiche per permettere alle cooperative trentine di affrontare questi cambiamenti con maggiore consapevolezza e innovazione.

Il progetto si articolerà in diverse fasi operative, che prevedono la raccolta di dati, l’analisi delle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale e il coinvolgimento diretto di cooperatori e stakeholders territoriali. Tra le attività più rilevanti spiccano i laboratori territoriali, incontri dedicati al confronto con cooperative locali, esperti e rappresentanti istituzionali, che avranno lo scopo di individuare le esigenze emergenti e progettare soluzioni condivise.

La ricerca è condotta con partner di rilievo come OCSE (per cui è intervenuta in conferenza stampa da remoto Alessandra Proto, responsabile del Centro Ocse di Trento), EURICSE (con l’intervento del direttore Riccardo Bodini), Università di Trento (Cattedra UNESCO sugli Studi di Futuro) e Skopia Anticipation Services (intervenuta in conferenza stampa con l’amministratore delegato Antonio Furlanetto). I risultati saranno presentati a fine novembre 2025, durante un convegno internazionale, e contribuiranno alla stesura di un policy paper che offrirà una guida per la strategia cooperativa del futuro, integrando le idee e i contributi raccolti attraverso gli incontri sul territorio. Al via la realizzazione di una “sala immersiva”: un viaggio fuori e dentro la cooperazione

Un altro grande progetto che verrà inaugurato nell’ambito dell’anniversario sarà la realizzazione di una “sala immersiva”, situata nel seminterrato del palazzo della Federazione. Questo spazio innovativo sarà un ambiente modulare e interattivo, pensato per ospitare mostre, eventi e incontri di ogni genere.

Il termine “immersiva” non è casuale, ma rappresenta la volontà di offrire ai visitatori un’esperienza sensoriale e narrativa avvolgente, che li faccia sentire parte attiva dell’ambiente che stanno visitando. Grazie a pilastri LED multimediali, pareti mobili e scenografie immersive, la sala diventerà un luogo dinamico, dove immagini, suoni e interazioni guideranno il pubblico in un viaggio che attraversa il passato, il presente e il futuro della cooperazione trentina e della sua comunità. Si prevede la chiusura dei lavori per la fine di novembre 2025, periodo in cui si avvierà una mostra dedicata al 130°. Successivamente la sala potrà essere utilizzata per eventi di ogni tipo, grazie ad una struttura in grado di cambiare aspetto a seconda delle esigenze.

Eventi, incontri e testimonianze

Per celebrare i 130 anni della Cooperazione Trentina, verrà organizzato un programma di eventi che coinvolgerà cooperative, istituzioni e cittadini. Il calendario prevede convegni, incontri e iniziative distribuite su tutto il trentino attraverso la collaborazione con molte realtà territoriali, culminando nell’evento principale il 20 novembre 2025. Ogni evento sarà un’opportunità per riflettere sulla storia e sulle prospettive future della cooperazione, favorendo il confronto tra esperti e protagonisti del settore. Il tutto inserito in un’altra celebrazione: l’anno internazionale delle cooperative (IYC2025) proclamato dall’ONU, che sarà celebrato con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”.

Un’iniziativa centrale sarà la pubblicazione di una raccolta di interviste a figure di rilievo della Cooperazione Trentina, tra cui presidenti attuali e passati, dirigenti e altri protagonisti. Questo materiale verrà utilizzato per vari prodotti di comunicazione (video, podcast…) e sarà donato alla Fondazione Museo Storico del Trentino, contribuendo a preservare la memoria storica del movimento.

Gli eventi, come spiegato dal vicepresidente vicario della Federazione e coordinatore per il Cda del Comitato per il 130esimo Italo Monfredini, si svilupperanno attorno a tre temi principali: transgenerazionalità, per valorizzare il passaggio di conoscenze e responsabilità tra generazioni diverse; cooperazione e autonomia, per esplorare il legame tra il modello cooperativo e lo sviluppo dell’autonomia territoriale; comunità, per evidenziare il ruolo della cooperazione nel rafforzare la coesione sociale, l’inclusione e lo sviluppo a livello locale.

A supporto delle celebrazioni, verrà lanciata una campagna di comunicazione multicanale, con video, podcast e contenuti social, per valorizzare il ruolo della cooperazione e costruire un ponte verso il futuro.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’anniversario

Le celebrazioni dei 130 anni della Federazione Trentina della Cooperazione si svilupperanno lungo tutto il 2025 attraverso un ampio programma di eventi e iniziative. Per rimanere aggiornati: www.cooperazionetrentina.it/130.