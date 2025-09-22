ON. URZÌ (FDI) * BOLZANO: «INTIMIDAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ATTO CONTRO LA DEMOCRAZIA»

10.24 - lunedì 22 settembre 2025

Intimidazione al consiglio comunale di Bolzano -Urzì (FdI), respingere chi vorrebbe contrapporre guerra a guerra. Non possiamo rimanere muti di fronte all’atto di intimidazione inflitto questa notte nei confronti del consiglio comunale di Bolzano, dove solo nei giorni scorsi si era discussa e democraticamente respinta una mozione che non aveva voluto approvare una tesi sostenuta dalla sinistra, non aveva voluto garantire l’approvazione di un documento che prevedesse la condanna per l’esasperata reazione di Israele a Gaza senza che esprimesse parallelamente condanna per la strage del 7 ottobre messa in atto da Hamas. L’intolleranza è una dei peggiori mali dell’uomo. L’intolleranza ha prodotto omicidi (l’ultimo, il più discusso in questi giorni, quello di Kirk, solo per le sue idee) e privazioni della libertà.

La macchia di sangue rappresentata da vernice rossa cosparsa davanti al Comune per quel voto del consiglio comunale che non si era allineato alle volontà della sinistra, rappresenta una infamia che va condannata senza se e senza ma.

Avere espressamente richiamato con una scritta palesemente minacciosa, i 22 consiglieri, di fatto nome per nome, che non si sono allineati ai diktat integralisti di una sinistra che non riesce a ragionare in modo plurale, costituisce un attentato alla democrazia.

Attendiamo una chiara presa di posizione unanime di tutte le organizzazioni politiche e sindacali che proprio in questa giornata stanno bloccando, o perlomeno tentando di bloccare, con una azione intrisa di integralismo ideologico l’Italia speculando sulla tragedia di Gaza.

L’Italia è il Paese che sotto il governo Meloni sta sostenendo i maggiori aiuti umanitari alle popolazioni colpite, sta sostenendo una azione diplomatica fortissima che potrà avere un successo solo nell’equilibrio delle posizioni.

Contrapporre guerra a guerra non risolve ma potenzia i problemi eccitando gli animi.

E questo atteggiamento irresponsabile porta in campo anche coloro che passano alle vie di fatto e che si sono resi protagonisti della barbarie contro la sede delle istituzioni del Comune di Bolzano questa notte. Domani cos’altro? Fermiamoli. Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige.