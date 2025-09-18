MUSE – TRENTO * “EDUDAY 2025″: «UNA GIORNATA PER LA SCUOLA DEDICATA A INSEGNANTI, EDUCATORI E ALLE LORO FAMIGLIE (20/9)»

11.51 - giovedì 18 settembre 2025

Sabato 20 settembre 2025, dalle 10.30 alle 18, al MUSE. Una giornata per la scuola dedicata a insegnanti, educatrici, educatori, alle loro famiglie e a chi è curioso di scienza.

Dai ghiacciai alle foreste, dal mare al cervello umano: una giornata di attività e corner tematici per scoprire quanto la conoscenza possa aiutarci a immaginare un futuro più consapevole e sostenibile.

Ingresso gratuito alle e agli insegnanti, agevolazioni per chi accompagna.

Speciali promozioni per l’Anno Scolastico in corso.

Torna al MUSE EduDay 2025, la giornata dedicata a insegnanti, educatrici ed educatori, alle loro famiglie e a chiunque sia curioso di scienza. Un’occasione per scoprire e sperimentare le proposte educative e le novità per l’anno scolastico 2025/2026, con un programma ricco di laboratori e attività che si arricchisce di un valore speciale: la partecipazione diventa un vantaggio concreto grazie a un buono sconto da utilizzare per la prima attività in museo con la propria classe. L’edizione 2025 dell’EduDay si inserisce nell’Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai, con percorsi che mettono al centro il cambiamento climatico: dalla mostra “Dal ghiaccio a noi” al laboratorio “La voce del ghiacciaio”, fino agli esperimenti di “Oceani e clima”, per esplorare le connessioni tra acqua, atmosfera e vita sulla Terra.

Accanto a questi temi, EduDay propone un mosaico di dodici esperienze pensate per tutte le età, dal nido alla scuola secondaria. Si spazia dal viaggio nella preistoria con “Palafitte e animali feroci” proposto dal Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, alle sfide del coding unplugged e della robotica educativa con “mTiny explorer: coding in movimento”, passando per le esplorazioni marine di “Tutto al mare. Allarme blu”, che invita a riflettere sulla biodiversità e sull’impatto dell’inquinamento. Non mancano incursioni nel mondo digitale con “C.R.I.T.T.O.”, dedicato alla storia e all’attualità della crittografia.

EduDay 2025 non è solo un’occasione di aggiornamento professionale, ma un invito a vivere la scienza come esperienza viva, condivisa e attuale: dai ghiacciai alle foreste, dal mare al mondo digitale, una giornata per immaginare insieme un futuro più consapevole e sostenibile.

Inoltre, nella giornata di EduDay, la MYMUSE Card – Family & Friends, valida 1 anno per 3 adulti + max. 5 minori, verrà scontata da 55€ a soli 44€.

“L’EduDay è un appuntamento prezioso per docenti, educatrici ed educatori – spiega Katia Danieli, coordinatrice del programma Educazione del MUSE – e quest’anno si arricchisce con le proposte di attività delle sedi territoriali del museo e la presenza di alcuni istituti scolastici trentini a conferma del nostro impegno a costruire con la scuola un dialogo aperto, condiviso e proiettato al futuro”

Programma dell’evento

Le novità 2024/2025

Attività su prenotazione, riservate alle e agli insegnanti e loro accompagnatrici/tori

Esplorabosco

Un divertente percorso sensoriale per piccole esploratrici e piccoli esploratori.

Osservare e toccare con mano gli elementi del bosco misto alpino, conoscere i suoi abitanti, dare vita agli elementi e ai fenomeni naturali: ecco gli ingredienti per mettere in scena una storia speciale animata dalle bambine e dai bambini.

Nido e infanzia. Maxi Ooh! ore 10.30 e 12 | Durata 45 min

Pane di montagna, a cura di Giardino Botanico Alpino, Viote

Orzella, frumento, segale, grano saraceno, kamut, farro, orzo, avena, miglio, amaranto… un’attività per conoscere e approfondire le coltivazioni presso il Giardino Botanico Alpino delle Viote, dove si potrà macinare, preparare e infine decorare la propria pagnotta. Un’occasione per parlare anche di alimentazione e dieta equilibrata.

Infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado (biennio)

ore 11, 12.15, 13.30 | Durata 45 min

Suoni, forme e profumi del bosco

Giochi sensoriali e sfide coinvolgenti per imparare a riconoscere i suoni e gli odori della natura, toccare con mano quello che il bosco ci può mostrare, sperimentare una camminata a piedi nudi e scoprire cosa nasconde la scatola misteriosa. Un’attività per stimolare curiosità, capacità investigativa e sviluppare empatia nei confronti di fauna e flora.

Primaria (I, II). Maxi Ooh! ore 14.30 e 16 | Durata 45 min

Palafitte e animali feroci, a cura di Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

“Le palafitte vengono costruite per difendersi dagli animali feroci”

Ma siamo davvero sicuri? Quali animali incontravano i palafitticoli?

Un viaggio nella preistoria del Trentino ci porterà dal Paleolitico all’età del Bronzo, scoprendo come nel corso del tempo sono cambiati i paesaggi e il rapporto tra l’umanità e gli animali. Anche le antiche pitture rupestri ci mostrano le raffigurazioni di una fauna che si evolve e saranno proprio queste immagini lo spunto per un laboratorio creativo: realizzare un bracciale di cuoio inciso e dipinto ispirandosi a queste opere del passato.

Primaria (III, IV, V). ore 11.30, 13.15 | Durata 45 min

Tutto al mare. Allarme blu

Esplorare l’ambiente marino, scoprirne la biodiversità e comprendere i pericoli che lo minacciano. Osservare come si distribuiscono i rifiuti nella colonna d’acqua con esperimenti sul galleggiamento, immedesimarsi negli animali con sfide di abilità e quiz e apprendere comportamenti responsabili simulando l’organizzazione di un picnic in montagna. Un’occasione per capire l’importanza degli ecosistemi che, pur sembrando lontani, sono profondamente connessi alla nostra vita quotidiana.

Primaria (III, IV, V) e secondaria I grado. ore 10.30, 12, 14.30, 16 | Durata 45 min

mTiny explorer: coding in movimento

Un viaggio coinvolgente nel mondo della programmazione. Il coding unplugged incontra la robotica educativa attraverso attività cooperative, gioco, scoperta e… un panda robot. A partire da semplici istruzioni su carta, si impara a costruire un linguaggio condiviso e a “parlare” con un vero robot. Un’esperienza modulare, senza computer, che rende il coding accessibile e mostra come dietro a ogni gioco si nascondano creatività, logica e collaborazione.

Primaria (III, IV, V) e secondaria I grado

ore 10.30, 12, 14.30, 16 | Durata 45 min

Dal ghiaccio a noi

I ghiacciai sono custodi di informazioni preziose, conservano tracce del passato della Terra e segnali del suo futuro. L’anno 2025, designato dalle Nazioni Unite come Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai, trova l’impegno da parte del MUSE nel comprendere le interconnessioni tra il declino dei ghiacciai, i cambiamenti climatici e le loro conseguenze sugli ecosistemi e sulle società umane. Tra le proposte una mostra, un percorso di visita in autonomia e attività laboratoriali (Che fine hanno fatto i ghiacciai?, Memorie dei ghiacci).

Primaria (III, IV, V), secondaria I e II grado, ore 11, 12.15, 13.30 | Durata 45 min

La voce del ghiacciaio, a cura di Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo

Il laboratorio rientra nel Progetto Speciale ‘25–‘26 del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo. Prendendo spunto dalla condizione a rischio dei ghiacciai, si riflette sul cambiamento climatico a partire dall’installazione sonora “Un suono in estinzione” dell’artista Sergio Maggioni, realizzata grazie a dati sonori e termici registrati 24 ore su 24 per mesi, l’opera restituisce il respiro quotidiano del ghiacciaio dell’Adamello. Il suono diventa così filo conduttore di esperimenti e attività, per sviluppare un’alfabetizzazione sonora e scoprire i ghiacciai come riserve d’acqua vitali, sentinelle del cambiamento climatico e custodi della memoria del pianeta.

Primaria (III, IV, V), secondaria I e II grado, ore 10.30, 12, 14, 15.30 | Durata 60 min

Oceani e clima

Attività pratiche, esperimenti, spunti e stimoli per approfondire il tema del cambiamento climatico, simulando le correnti oceaniche e i fenomeni legati all’aumento dell’anidride carbonica in atmosfera. Un’esperienza immersiva per esplorare le connessioni tra oceani, ghiacci, atmosfera e vita sulla Terra e capire come il futuro del clima si giochi anche tra le onde dell’oceano.

Secondaria I e II grado, ore 10.30, 12, 14.30, 16 | Durata 45 min

Visita mediata alla mostra Food sound

Visita all’interno della mostra con lo staff MUSE, per approfondire le tematiche legate al suono: dalla componente fisica all’anatomia dell’apparato uditivo, dalla potenza del suono come attivatore di emozioni, al neuromarketing e all’educazione alle scelte alimentari.

Secondaria I e II grado, ore 10.30, 12, 14, 15.30 | Durata 60 min

C.R.I.T.T.O.

Studentesse e studenti indosseranno i panni di chi, con le armi della matematica, sta combattendo una battaglia silenziosa e millenaria; da un lato chi ricerca tecniche sempre più raffinate per trasmettere messaggi segreti, dall’altro chi fa di tutto per violarli.

La storia della crittografia diventa uno spunto per introdurre alcuni dei codici più significativi, mantenendo l’attenzione sulla sua rilevanza nell’era digitale: ciò che sembra rompicapo da enigmistica, è alla base della nostra privacy e sicurezza on-line.

Secondaria I grado (III) e secondaria II grado, ore 10.30, 12, 14.30, 16 | Durata 45 min

Sano a prima vista. Il cervello e le strategie del neuromarketing

Ogni giorno siamo chiamati a prendere molte decisioni, ma come fa il nostro cervello a fare delle scelte, soprattutto in campo alimentare?

Il questo laboratorio la classe esplorerà alcune parti del cervello coinvolte nello sviluppo della personalità e delle emozioni, per poi capire come fa il cervello a farci prendere delle decisioni nella grande quantità di stimoli in cui siamo immersi. I gruppi di lavoro saranno guidati e incoraggiati a ragionare sui bias cognitivi, sul neuromarketing e la sua influenza nelle scelte alimentari e sui trucchetti delle pubblicità, per aumentare la consapevolezza sul mondo che ci circonda.

Secondaria II grado, ore 10.30, 12, 14.30, 16 | Durata 45 min