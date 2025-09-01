MORANDUZZO (LEGA) * REPLICA A SINDACO TRENTO: «IN CITTÀ NON BASTANO “I CAFFÈ CON IL SINDACO” PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE»

17.23 - lunedì 1 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A TRENTO NON BASTANO I CAFFÈ PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE!

L’iniziativa del sindaco Franco Ianeselli (sotto il testo del comunicato stampa del Comune di Trento – Ndr Opinione) di incontrare i cittadini nei bar, accompagnato dai Presidenti delle Circoscrizioni, ha tutto il sapore di un “tour” pre-elettorale, specialmente in vista delle prossime elezioni provinciali. A nostro avviso, si tratta di un’operazione di facciata che non solo nasconde la vera distanza dai problemi di Trento, ma dimostra anche una preoccupante incapacità di affrontarli nelle sedi istituzionali appropriate.

“Il contatto con i cittadini è fondamentale, e la Lega lo sa bene”, afferma il consigliere comunale Devid Moranduzzo. “Noi siamo da sempre in mezzo alla gente, nei nostri gazebo, nei mercati e nelle piazze. Ma non si risolvono i problemi solo bevendo un caffè. Un caffè può essere un’ottima cosa solo se le richieste dei cittadini vengono affrontate seriamente in Consiglio Comunale, insieme alle opposizioni. In caso contrario, è un’iniziativa che si riduce a un’inutile perdita di tempo”.

Moranduzzo prosegue, invitando il sindaco a un “vero tour”: “Come abbiamo più volte proposto, senza mai ricevere risposta, noi della Lega siamo pronti ad accompagnare il sindaco in un vero tour che tocchi le vere problematiche della città. Dovrebbe incontrare chi ha subito furti e danneggiamenti, chi fatica ogni giorno a tenere aperto il proprio negozio, chi subisce degrado e delinquenza sotto casa e chi è stato aggredito in pieno centro. Questo è il percorso che deve compiere per comprendere a fondo le problematiche ed essere spinto a risolverle, non un palcoscenico per selfie e promesse vuote”.

Invece di perdersi in iniziative che rischiano di trasformarsi in un semplice spot pubblicitario per la sua possibile campagna elettorale, l’Amministrazione di centro-sinistra dovrebbe concentrarsi sulle questioni concrete e urgenti che la Lega e la cittadinanza segnalano da tempo:

Il crescente problema della sicurezza e del degrado in diverse zone della città.

La gestione del traffico e dei cantieri stradali.

I costi troppo alti dei parcheggi e la mancanza di nuove aree di sosta, che creano disagio e penalizzano l’attività di commercianti ed esercenti.La mancanza di manutenzione e servizi nelle periferie, che continuano a sentirsi dimenticate.

“La vera vicinanza”, conclude Moranduzzo, “si dimostra con risposte chiare e azioni concrete, non con una strategia d’immagine. La città di Trento ha bisogno di un sindaco a tutti gli effetti, non di uno che pensi già alle prossime elezioni provinciali. A Trento non bastano i caffè per risolvere le problematiche. Servono fatti, non chiacchiere”.

*

Devid Moranduzzo

Segretario della Lega sezione Trento e Capogruppo in Consiglio comunale.

///

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI TRENTO – 1/9/2025 ORE 13.20

Un caffè con il sindaco, dodici appuntamenti aperti alla cittadinanza

Dal 12 settembre al 28 novembre, dalle 7 alle 9, il primo cittadino incontrerà le persone

che desiderano esprimere le proprie idee sulla città in uno spazio informale di dialogo

Un nuovo spazio di dialogo vicino ai cittadini. Questo vuol essere “Un caffè con il sindaco”, l’appuntamento settimanale che Franco Ianeselli dedicherà dal 12 settembre, il venerdì mattina, a chi ha bisogno di un incontro vis a vis per sottoporre un problema, per suggerire una soluzione, per segnalare un disservizio o anche solo per scambiare qualche idea sulla città.

Volutamente questo spazio di dialogo, che si aggiunge ai consueti appuntamenti a Palazzo Geremia, sarà itinerante per raggiungere tutte le circoscrizioni e sarà ospitato in un luogo informale, ovvero in un bar di quartiere, dove i cittadini si fermano abitualmente per prendere il caffè.

L’appuntamento sarà la mattina presto, a partire dalle 7 e fino alle 9, per dar modo di partecipare anche a chi poi deve andare al lavoro o a portare a scuola i figli.

La prima data da segnare in agenda sarà quella di Ravina venerdì 12 settembre al Sun7 Cafè, a cui seguiranno quella del 19 settembre a Sardagna, nella sala circoscrizionale, e il 26 settembre sul Bondone, al bar gelateria Fogarolli. E ancora, il primo cittadino sarà presente al bar Savoia di Gardolo il 3 ottobre e a Villazzano, al bar pizzerie J&J, il 10 ottobre, mentre venerdì 17 ottobre l’appuntamento sarà al bar Salè di Povo. Venerdì 24 ottobre sarà il bar Dolce Cuore di Mattarello a ospitare il caffè con il sindaco e, a seguire, il 31 ottobre il bar Il Panino nella Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara.

Il “tour” del sindaco si concluderà nel mese di novembre. Venerdì 7 sarà la volta del bar Botanical 36 in centro storico e il 14 novembre del bar Archibugio a Meano. Gli ultimi due incontri sono in programma venerdì 21 novembre al Caffè Cadorin, nella circoscrizione Oltrefersina, e venerdì 28 novembre al bar Be Place nella circoscrizione Argentario.

Agli incontri saranno presenti anche i Presidenti delle Circoscrizioni.

Per maggiori informazioni o per comunicare la propria presenza, è possibile chiamare il numero 0461.884216.