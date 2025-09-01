PAROLARI (CONSIGLIO PAT-PD) – INTERROGAZIONE * GIORNATA DELL’AUTONOMIA: «OCCASIONE PERSA PER RIEVOCARE LA GUERRA RUSTICA (1525 – 2025)»

15.09 - lunedì 1 settembre 2025



GIORNATA DELL’AUTONOMIA: OCCASIONE PERSA PER RIEVOCARE LA GUERRA RUSTICA (1525 – 2025).

Francesca Parolari interroga Soini e Fugatti per conoscere le scelte celebrative per la “Giornata dell’Autonomia”

Il 5 settembre si celebra la “Giornata dell’Autonomia”.

Le celebrazioni ricalcano consolidate tradizioni cerimoniali, ma forse quest’anno – cinquecentesimo anniversario delle rivolte contadine e della “guerra rustica” che coinvolse quasi tutto il territorio trentino, oltrechè quello tirolese – si poteva scegliere di celebrare quella “lotta per la libertà”, che sta alla base anche della conquista dell’autonomia speciale, magari anche immaginando un ampio coinvolgimento di tutta la realtà euroregionale, con la quale condividiamo questa preziosa pagina di storia.

A questo proposito, la Cons.a del PD del Trentino, Francesca Parolari, ha depositato una interrogazione in Consiglio provinciale proprio per chiedere le ragioni delle scelte celebrative dell’edizione 2025 della “Giornata dell’Autonomia”; i motivi per i quali si è deciso di ignorare la ricorrenza storica della ribellione contadina in tutto il Tirolo guidata da Michael Gaismayr; le eventuali consulenze delle quali ci si è avvalsi per la programmazione degli eventi commemorativi e gli investimenti pubblici nelle reti televisive locali per trasmissioni centrate sull’autonomia speciale.

In allegato il testo dell’interrogazione.

Interrogazione a risposta scritta n. 1150

Oggetto: GIORNATA DELL’ AUTONOMIA: OCCASIONE (PERSA) DI RIEVOCARE LA GUERRA RUSTICA del 1525

Il prossimo 5 settembre cade l’appuntamento istituzionale con la “Giornata dell’Autonomia”, che celebra così la sottoscrizione dell’“Accordo di Parigi” con il quale si definiscono le fondamenta dell’autonomia speciale del Trentino Alto-Adige/Südtirol. Memore di quanto quest’evento sia stato occasione, soprattutto in passato, per ripercorrere la storia della specialità di queste terre alpine e di confine e ricordando figure illustri di relatori che hanno accompagnato questo momento come, ad esempio, quella di Paolo Mieli, si apprende che il programma di manifestazioni di quest’edizione 2025 prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica e la tradizionale cerimonia in Sala Depero con l’intervento, come previsto dalla vigente normativa, dei Presidenti del Consiglio provinciale, della Provincia e del Consiglio delle Autonomie Locali e con un approfondimento affidato al Direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino, sul tema “L’Autonomia rivendicata 1945 – 1946”.

Infine, in serata, un concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Francesco A. Bonporti” di Trento. Tutto insomma nell’alveo di una consolidata – ed evidentemente autoreferente – consuetudine. Eppure quest’anno forse qualche sforzo di immaginazione in più si sarebbe potuto fare, considerato che proprio nel 2025 cade il cinquecentenario della Guerra Rustica, cioè delle rivolte contadine e dei minatori nel Trentino nel quadro della più ampia ribellione tirolese guidata da Michael Gaismayr.

Stupisce infatti come questa circostanza di grande rilievo storico e anche costituente parte delle radici della tradizione di autogoverno dell’intero Tirolo storico, sia stata oggetto di totale disinteresse a livello istituzionale anche in occasione della “Giornata dell’Autonomia”, quando invece si sarebbe forse potuto, proprio su tali temi, coinvolgere le istituzioni e le comunità della Provincia autonoma di Bolzano e del Land Tirol, recuperando così quel clima di unità delle terre tirolesi, tanto caro a certa retorica autonomistica, quanto ignorato nei suoi momenti più concreti.

Come noto, il programma della “Giornata dell’Autonomia” è affidato, come prescrive la legge, ad una progettazione congiunta fra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia. In tale contesto, pare, francamente, piuttosto ripetitiva la formula usata anche quest’anno, mentre si poteva prevedere, ad esempio, almeno una relazione da parte del Presidente della Fondazione Museo Storico, posto che lo stesso è uno storico di chiara fama, o di un altro storico del territorio. Si è scelto altrimenti, e tant’è, puntando sulla centralità del protagonismo asarino, in relazione alla rivendicazione dell’autonomia quale diritto consolidato e storico di queste terre.

Evidentemente “nulla quaestio”, ma rimane l’impressione netta di un’occasione persa per riportare all’attenzione collettiva una riflessione di carattere storico intorno ad un periodo, quale quello della Guerra Rustica, che ha visto protagonista la classe contadina – e le sue rivendicazioni – della Valsugana, della Val di Fiemme e delle Valli di Non e di Sole ma anche della Vallagarina, in particolare del paese di Nomi – che è rimasto paese fieramente “contadino” e per il quale la rivolta del 1525 rappresenta, tuttora, un elemento fondativo della propria identità comunitaria.

La torretta in cui i contadini “nomeri” bruciarono Pietro Busio, collocata nella corte di Palazzo Vecchio, iconicamente ancora oggi rappresenta per i paesani il simbolo della lotta per la libertà e della rivolta contro i soprusi. La vicenda della Guerra Rustica – che ha segnato una parte non secondaria della nostra storia e che tutt’ora rimane viva nella memoria popolare, come testimonia il caso di Nomi, meritava qualche attenzione ulteriore rispetto alle manifestazioni di ricorrenza celebrate nel circuito dei musei dell’Euregio ed a pochi altri momenti di rievocazione.

La “Dieta di Merano” nella quale confluirono le istanze libertarie dei contadini e dei minatori tirolesi e trentini rappresenta, infatti, secondo le più moderne interpretazioni degli storici forse il momento fondamentale centrale di una vera unità di intenti e di aspirazioni di tutte le popolazione e le etnie del territorio tirolese e proprio per tale ragione questa ricorrenza meritava quindi qualche sensibilità particolare.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere • • quali linee di riflessione, poste a fondamento della scelta programmatica, sono state seguite per le scelte celebrative dell’edizione 2025 della “Giornata dell’Autonomia”; per quali motivi non si è reputato di valorizzare, in tale contesto ed anche immaginando una prospettiva euroregionale, la ricorrenza storica del cinquecentenario delle rivolte contadine note come “Guerra Rustica”;

di quali consulenze ci si è avvalsi, in Consiglio provinciale come in Provincia, per definire il programma delle celebrazioni del 5 settembre 2025; posto che si è scelto di investire anche sulla comunicazione televisiva, quali sono i programmi predisposti all’uopo, su quali reti televisive andranno in onda e con quali costi nel dettaglio di ogni singolo evento.

Francesca Parolari

Provincia autonoma Trento (Gruppo Pd)