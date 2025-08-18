MIT * OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: SALVINI, «MANCANO 172 GIORNI, LO STORICO STADIO DEL FONDO DI TESERO (TN) SI PREPARA A NUOVI SUCCESSI»

08.27 - lunedì 18 agosto 2025

Mancano 172 giorni alle Oimpiadi: lo storico stadio del fondo di Tesero si prepara a nuovi successi. Nel cuore della Val di Fiemme, lo Stadio del Fondo di Tesero — uno degli impianti più prestigiosi dello sci nordico — si prepara ad accogliere le gare olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026. Qui si sono già disputati Mondiali e Coppe del Mondo, e ora l’impianto vive una profonda trasformazione.

Sono in fase finale la demolizione e ricostruzione dell’ex tribuna, sostituita da un nuovo centro federale, e la manutenzione straordinaria dell’intero complesso, con conclusione prevista a settembre. È in completamento anche l’adeguamento delle piste da sci, con potenziamento per le competizioni paralimpiche, nuovo sistema di illuminazione e approvvigionamento idrico. Gli impianti tecnologici sono stati aggiornati con wi-fi, videosorveglianza, monitoraggio neve e meteo.

Lo stadio avrà anche una sala hospitality rinnovata e, dopo i Giochi, ospiterà una nuova pista di skiroll: un intervento di legacy (eredità materiale) che garantirà ulteriore lustro a questa località simbolo dello sci di fondo.

Quello di Tesero è un cantiere fatto di molti interventi diffusi, che interessano ogni parte dell’impianto e lo porteranno a un livello tecnico e organizzativo tra i più alti al mondo. Un risultato che soddisfa il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e possibile grazie alle Amministrazioni coinvolte, che con questi lavori assicurano allo stadio un futuro da protagonista nello sport internazionale e Giochi indimenticabili.

Così una nota del MIT.

Foto: tratta da Opinione dal sito Pat (anno 2023)