Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

MIT * OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: SALVINI, «MANCANO 172 GIORNI, LO STORICO STADIO DEL FONDO DI TESERO (TN) SI PREPARA A NUOVI SUCCESSI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.27 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mancano 172 giorni alle Oimpiadi: lo storico stadio del fondo di Tesero si prepara a nuovi successi. Nel cuore della Val di Fiemme, lo Stadio del Fondo di Tesero — uno degli impianti più prestigiosi dello sci nordico — si prepara ad accogliere le gare olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026. Qui si sono già disputati Mondiali e Coppe del Mondo, e ora l’impianto vive una profonda trasformazione.

Sono in fase finale la demolizione e ricostruzione dell’ex tribuna, sostituita da un nuovo centro federale, e la manutenzione straordinaria dell’intero complesso, con conclusione prevista a settembre. È in completamento anche l’adeguamento delle piste da sci, con potenziamento per le competizioni paralimpiche, nuovo sistema di illuminazione e approvvigionamento idrico. Gli impianti tecnologici sono stati aggiornati con wi-fi, videosorveglianza, monitoraggio neve e meteo.

Lo stadio avrà anche una sala hospitality rinnovata e, dopo i Giochi, ospiterà una nuova pista di skiroll: un intervento di legacy (eredità materiale) che garantirà ulteriore lustro a questa località simbolo dello sci di fondo.
Quello di Tesero è un cantiere fatto di molti interventi diffusi, che interessano ogni parte dell’impianto e lo porteranno a un livello tecnico e organizzativo tra i più alti al mondo. Un risultato che soddisfa il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e possibile grazie alle Amministrazioni coinvolte, che con questi lavori assicurano allo stadio un futuro da protagonista nello sport internazionale e Giochi indimenticabili.

Così una nota del MIT.

 

*
Foto: tratta da Opinione dal sito Pat (anno 2023)

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.