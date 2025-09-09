MASÉ (CONSIGLIO PAT-LA CIVICA) * DISABILITÀ: «TRENTO TRA I 20 TERRITORI CAMPIONE A LIVELLO NAZIONALE, SPERIMENTAZIONE CHE RICHIEDE IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI”

12.12 - martedì 9 settembre 2025

CS: Disabilità, Masé: “Un cambiamento epocale che richiede organizzazione e potenziamento dei servizi”

La Provincia autonoma di Trento sarà tra i 20 territori campione a livello nazionale coinvolti, dal prossimo 30 settembre, nella sperimentazione del nuovo sistema di accertamento della disabilità previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, attuativo della legge delega n. 227 del 2021. Una riforma che segna un passaggio culturale e operativo di grande rilievo: dall’approccio esclusivamente sanitario si passa infatti a una valutazione multidimensionale, che guarda alla persona nella sua interezza, al progetto di vita personalizzato, all’accomodamento ragionevole e all’inclusione scolastica.

Nel corso della seduta odierna del Consiglio provinciale, la consigliera Vanessa Masé ha posto la questione, interrogando la Giunta sull’organizzazione prevista e sul possibile rafforzamento dell’organico dell’Ufficio di medicina legale e dell’UMSE, che a livello provinciale hanno la competenza sugli accertamenti.

L’Assessore competente ha ricordato che, proprio per recepire questa novità, con l’articolo 20 della legge provinciale n. 5 del 2025 si è dato fondamento giuridico alla sperimentazione anche in Trentino. È stato inoltre confermato che, se la fase di avvio sarà sostenuta con le risorse attuali, già dal 2026 si renderà necessario un potenziamento significativo di spazi e personale, per l’Ufficio di medicina legale mentre è in valutazione per l’UMSE, il tutto al fine di garantire tempi congrui e la qualità delle nuove procedure. Parallelamente, sono in elaborazione le linee di indirizzo per la valutazione multidimensionale e il progetto di vita, che saranno approvate entro settembre e che coinvolgono i servizi sociali, la scuola, il lavoro e l’Azienda sanitaria.

“La sperimentazione che sta per iniziare – ha sottolineato Masé ringraziando l’assessore – rappresenta un cambiamento epocale, che inevitabilmente porterà anche delle difficoltà, ma che potrà offrire nuove opportunità alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Proprio per questo diventa essenziale accompagnare il processo con un’organizzazione adeguata, con personale e strutture in grado di rispondere a nuove esigenze e con una rete di servizi che sappia lavorare in modo integrato. È un impegno che dobbiamo assumerci per garantire la dignità delle persone e, come Provincia autonoma, abbiamo una grande responsabilità: fare tutto il possibile per onorarla, sostenendo sia gli utenti sia chi lavora all’interno del sistema, affinché possa esprimere al meglio le proprie competenze”.