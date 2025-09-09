APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “KNODELFEST 2025“: «”FESTA DI FINE ESTATE” CON MIGLIAIA DI VISITATORI, ELETTI MISS E MISTER CANEDERLO»

12.06 - martedì 9 settembre 2025

La Knodelfest 2025: Un Successo da Record tra Gusto e Tradizione. Un successo travolgente e un’affluenza da record: la diciannovesima edizione della Knodelfest, andata in scena lo scorso weekend ad Imèr, si è conclusa con un bilancio più che positivo. Complice il bel tempo, la “festa più golosa e colorata di fine estate” ha saputo attrarre migliaia di visitatori, confermandosi uno degli eventi del Primiero più amati e attesi. Questo trionfo è il frutto di un meticoloso lavoro di squadra orchestrato dal Gruppo Attività Ricreative Imèr (G.A.R.I.), il comitato organizzatore che, con passione e dedizione, ha saputo allestire una manifestazione di tale portata.

Il successo è stato reso possibile anche grazie al contributo di volontari di ogni età, molti dei quali provenienti dai paesi vicini, a dimostrazione che la Knodelfest è ormai un appuntamento che unisce e celebra l’intera comunità del Primiero.La cerimonia di apertura di sabato ha visto la partecipazione delle autorità locali, ma anche un ospite d’eccezione: il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, un grande appassionato della festa. Momento culminante e vissuto con entusiasmo dai giovani è stata l’elezione Miss e Mister Canederlo 2025. La corona di Miss è andata ad Alessandra Zeni, 24 anni, studentessa universitaria di Mezzano, che emozionata ha commentato: “Non me l’aspettavo ma sono felicissima!”.

Il titolo di Mister è stato conquistato da Andrea Antermite, 20 anni di Imèr, impiegato nel settore del legname, che ha espresso la sua gioia per aver restituito il titolo al suo paese, dicendo: “Sono felice di aver riportato il titolo di Mister Canederlo ad Imèr”. I due giovani avranno ora l’onore di essere i volti ufficiali dell’evento, diventando ambasciatori di una tradizione che si rinnova di anno in anno. La Knodelfest 2025 cala il sipario su un’edizione semplicemente fantastica, come testimoniano i numerosi commenti positivi che, in queste ore, invadono il web, segno tangibile dell’apprezzamento del pubblico. Un evento che ha saputo, ancora una volta, unire la comunità e incantare i visitatori