MART – ROVERETO (TN) * “IO, L’ARTE E I FUTURI“: «UN NUOVO CICLO DI INCONTRI ON-LINE GRATUITI, PER IMMAGINARE QUELLO CHE NON C’È ANCORA (DAL 15/9)»

Io, l’arte e i futuri. Un nuovo ciclo di incontri online gratuiti e aperti a tutti i pubblici per immaginare, insieme, quello che non c’è ancora.

Dal 15 settembre, ogni lunedì.

Dalla collaborazione tra il Mart, l’Italian Institute for the Future e l’ALAF-Associação Latina de Futuros e con il patrocinio di ICOM Italia, nasce un nuovo programma di incontri online gratuiti dedicati a tutte le persone interessate alle visioni dei futuri, alla capacità di immaginare quello che non c’è ancora, all’allenamento del pensiero, al ruolo dell’arte, al vivere insieme, alla capacità di visualizzazione e ai giochi educativi.

A partire dal 15 settembre, ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.00 appuntamento con Io, l’arte e i futuri. I sette incontri in diretta streaming vedranno la partecipazione di docenti, designer, editor, artisti, esperti transdisciplinari, comunicatrici e ricercatori. Tra i relatori degli eventi online in programma anche l’artista svizzero-brasiliano Guerreiro do Divino Amor (Antonie Guerreiro Golay), rappresentante della Svizzera alla Biennale d’Arte di Venezia 2024.

A cura di Joice Preira, gli appuntamenti sono aperti a tutti i pubblici e possono essere riconosciuti ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti. Partecipare è semplice e gratuito, basta accedere attraverso i link di collegamento disponibili sul sito del museo.

Gli incontri non vengono registrati.

Programma

15 settembre 2025

Immaginare i futuri. Una prospettiva esistenziale

Con Joice Preira

Preira è docente di Speculative Futures Scenarios e Foresight Strategico al primo Master in Futures Design & Strategic Foresight in Brasile. Nel settembre del 2020 ha partecipato al suo primo TEDx con lo speech Foresight for Dummies: gli studi di futuri spiegati a mia figlia.

22 settembre 2025

Occupare i futuri. Trasformare il mondo di domani

Con Roberto Paura

Paura si occupa di Futures studies e anticipazione (popolarmente, di futurologia) come co-fondatore e presidente dell’Italian Institute for the Future. Dal 2013 è direttore della rivista Futuri e, dal 2018, co-fondatore dell’Associazione dei Futuristi Italiani.

29 settembre 2025

Giocare con i futuri. Design per realtà alternative

Con Nicoletta Gomboli e Giulio Bordonaro

Gomboli e Bordonaro si occupano di Speculative design, pratica progettuale in cui design critico, narrazione di realtà alternative e studi futuri si incontrano e si fondono. Quest’area del design mette in discussione il mondo che ci circonda e i suoi meccanismi di funzionamento, immaginando realtà alternative. Lo speculative design si pone l’obiettivo di generare in chi partecipa consapevolezza sulle questioni più attuali, facilitando il dibattito e la progettazione partecipativa verso un futuro preferibile.

6 ottobre 2025

Solarpunkizzare i futuri. Ottimismo consapevole

Con Francesco Verso

Verso lavora da oltre un decennio come editor di Future Fiction, studiando la migliore fantascienza mondiale contemporanea. Nel 2019 ha vinto il Dragone d’oro per la promozione della fantascienza internazionale ed il premio come miglior editore di fantascienza assegnato dalla European Science Fiction Society. Inoltre, è direttore onorario del Fishing Fortress Center di Chongqing (Cina), dove gestisce un corso di scrittura creativa internazionale, il Future Fiction Workshop.

13 ottobre 2025

Superimmaginare i futuri. L’arte di connettere

Con Guerreiro do Divino Amor

Straordinario artista svizzero-brasiliano, Guerreiro do Divino Amor (Antonie Guerreiro Golay) è un architetto di mondi paralleli, rappresentante della Svizzera alla Biennale d’Arte di Venezia 2024. Crea le sue opere collegando immagini utopistiche e distopiche: in questo modo dà forma a quelle che definisce le sue “allegorie superimmaginarie” o i suoi “universi fantascientifici istituzionali”.

20 ottobre 2025

Performare i futuri. Made in Futures

Con Pedro De Senna

De Senna è un esperto transdisciplinare che si occupa di performance, futuro e formazione. Membro del programma Futures Education presso il britannico Integrity Centre, membro fondatore e direttore dell’ALAF-Associação Latina de Futuros, è un artista, un ricercatore e un comunicatore impegnato a sostegno dell’innovazione trasformativa nelle politiche e nelle pratiche sociali.

27 ottobre 2025

Decolonizzare i futuri. Futuri ancestrali

Con Lydia Caldana

Caldana, presidente dell’ALAF-Associação Latina de Futuros, sostiene che se vogliamo avere un futuro più inclusivo e sostenibile è necessario coinvolgere più cervelli nei processi decisionali, includendo persone portatrici di culture ancestrali, per decolonizzare un settore che ha estremo bisogno di prospettive realmente differenti.