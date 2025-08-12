MANICA (CONSIGLIO PAT – PD) * SANITÀ: «OSPEDALI TRENTO E ROVERETO, SOLIDARIETÀ ALLE LAVORATRICI DEL SETTORE PULIZIE»

17.47 - martedì 12 agosto 2025

Il Gruppo provinciale del PD esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del settore pulizie degli Ospedali di Trento e di Rovereto.

Prendiamo atto della legittima protesta delle lavoratrici e dei lavoratori degli Ospedali di Trento e di Rovereto e siamo loro vicini nello stato di agitazione dichiarato per ottenere ambienti e condizioni di lavoro rispettosi dei carichi di lavoro, degli orari e delle mansioni, oltre ad una giusta retribuzione. Il lavoro svolto da questo personale è fondamentale per garantire la cura e la guarigione della persona malata.

Se è importante riconoscere lo sforzo e l’impegno del personale sanitario e di quello oss è altrettanto importante tenere conto del personale che garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali e delle attrezzature. Queste persone sono le garanti di un aspetto fondamentale del percorso di cura, quello dell’igiene. La carenza di personale non può ricadere sempre e solo sul personale in servizio, la maggior parte donne, costrette a svolgere straordinari ed anche mansioni extra a fronte di stipendi totalmente inadeguati.

L’Assessore Tonina e l’APSS raccolgano questo grido di dolore e si prendano carico di questa questione riconoscendo l’impegno di queste lavoratrici e di questi lavoratori che hanno diritto al rispetto e di poter lavorare in modo dignitoso.

Alessio Manica Capogruppo per il Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino