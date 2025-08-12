SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PALE DI S. MARTINO: «RECUPERATA AL CAMPANILE PRADIDALI UNA CORDATA DI ALPINISTI VENETI, FERITI UN UOMO ED UNA DONNA» (FOTO E VIDEO)

16.02 - martedì 12 agosto 2025

Una cordata di alpinisti veneti è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi sullo spigolo Delvecchio al Campanile Pradidali nelle Pale di San Martino (Primiero).

La cordata si trovava al primo tiro di corda quando il primo di cordata, un uomo del 1986 residente a Schio (VI), è caduto riportando un trauma all’arto inferiore.

La compagna, sempre del 1986 e residente a Mirano (VE), veniva colpita da un sasso riportando una leggera ferita alla gamba.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12:30.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione di Primiero del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola.

L’elicottero ha raggiunto il sottostante rifugio Pradidali, dove ha scaricato l’équipe sanitaria.

Quindi l’elicottero ha portato il tecnico di elisoccorso in quota, sbarcandolo tramite verricello sul target.

Verificate le condizioni sanitarie, i due sono stati portati alla piazzola del rifugio, dove sono stati visitati dai sanitari.

Sono quindi stati trasportati in piazzola a Fiera di Primiero, dove sono stati affidati all’ambulanza (che ha portato l’uomo all’ospedale di Feltre) e agli operatori del Soccorso Alpino, che hanno invece accompagnato la donna alla macchina.

