MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * MERCATO DEL LAVORO: «LA GIUNTA INTENDE ADOTTARE LE INDICAZIONI DEL COMITATO PER L’IMPIEGO?»

Dopo anni di politiche emergenziali, sembra che si inizi ad avvertire la necessità di una risposta della programmazione, intesa come metodo di governo, attraverso una articolata riflessione prodotta dal “Comitato provinciale per l’Impiego”, circa il futuro del nostro mercato del lavoro.

Davanti alle richieste di forza-lavoro espresse dalle impresse del territorio e di fronte ai rischi dell’inverno demografico, le indicazioni che emergono dallo studio del suddetto Comitato appaiono di rilievo ed in proposito la Consigliera del P.D. del Trentino Lucia Maestri ha depositato oggi una interrogazione in Consiglio provinciale per sapere se, quando e come la Giunta provinciale intende adottare le indicazioni emerse dal lavoro del “Comitato provinciale per l’Impiego”; se ritiene di rivedere, di conseguenza, le singole politiche di settore e se, infine, reputa di ridisegnare le attuali strategie dell’accoglienza e del flusso di manodopera, così come richiesto dal sistema produttivo trentino.

cons.ra provinciale Lucia Maestri PD del Trentino

