GUGLIELMI (CONSIGLIERE PAT – FASSA) * OLIMPIADI 2026 – REPLICA A LEGAMBIENTE: «L’ASSOCIAZIONE DOVREBBE INFORMARSI MEGLIO PRIMA DI CRITICARE, LE ACCUSE FATTE NON CORRISPONDONO ALLA REALTÀ DEI FATTI»

17.31 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Di seguito nota stampa del Consigliere ladino, proveniente da Canazei, in risposta alle dichiarazioni di Legambiente (ecco il link: https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/olimpiadi-2026-persa-grande-occasione-preoccupa-numero-impianti-dismessi)

“Nuova ecologia, vecchia ideologia” questo è quello che viene alla mente leggendo il comunicato di Legambiente ” Olimpiadi 2026: persa grande occasione su sostenibilità”.

Bisognerebbe studiare di più, informarsi meglio (molto meglio), quando si parla delle Olimpiadi Milano Cortina 2026; soprattutto quando si confonde la Regina delle Dolomiti, la Marmolada, con la ” presunta” regina delle Dolomiti, Cortina. Nello specifico, viene asserito che a Canazei ci sarebbe la “funivia della vergogna”, travolta dalla slavina e mai dismessa.

Si informasse – Legambiente – e leggesse almeno la L.p.8 agosto 2023 n 9, nello specifico l’art. 58 ” interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada” che ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro che, al comma 3, impone alla Provincia Autonoma di Trento di provvedere a suo carico alla rimozione delle strutture e degli impianti insistenti sul versante nord della Marmolada.

A Legambiente, un consiglio davvero spassionato: studiare prima di scrivere, informarsi prima di parlare.

Il piano di rilancio e pulizia della Marmolada è pronto e siamo pronti a rimettere la Corona alla vera e sola Regina delle Dolomiti. Senza consigli affrettati (e non richiesti) e articoli qualunquisti ma con la concretezza che contraddistingue gli uomini che la montagna davvero la vivono e non solo a parole la predicano.

*

Consigliere provinciale ladino

Luca Guglielmi