GIRARDI (CONSIGLIO PAT – LA CIVICA) * AGGIORNAMENTI ODG: «SCUOLA PRIMARIA, SOSTITUZIONE DELLE ORE CLIL CON INSEGNAMENTO LINGUA STRANIERA»

13.16 - martedì 3 febbraio 2026

Girardi (La Civica): richiesti aggiornamenti in merito all’ordine del giorno approvato durante la manovra di bilancio che prevede la sostituzione nella scuola primaria delle ore di insegnamento erogate con metodologia clil con ore di insegnamento della lingua straniera.

I lavori del Consiglio provinciali sono iniziati con la presentazione delle interrogazioni a risposta immediata e con la richiesta da parte del consigliere Girardi di aggiornamenti in merito all’impegno assunto dalla Giunta durante la manovra di bilancio di fine anno riguardo la sostituzione delle ore di insegnamento erogate con metodologia clic con ore di apprendimento della lingua straniera.

“Un tema particolarmente importante – ha chiarito Girardi – portato alla mia attenzione sia da insegnanti che da genitori e che chiedeva di individuare, anche sulla base delle risultanze dell’analisi condotta dal tavolo di lavoro appositamente istituito, un approccio all’insegnamento delle lingue straniere che sia volto ad introdurre e valorizzare una differenziazione di metodologie oltre a quella già da anni introdotta, valutando altresì una riduzione del monte ore erogato con metodologia CLIL all’interno della scuola primaria e in caso sostituendolo o con altri strumenti/metodologie o, se compatibile con la spesa già prevista, con un aumento delle ore di insegnamento di lingua straniera”.

Nel rispondere in aula l’Assessore Francesca Gerosa ha dichiarato che l’assessorato sta valutando le considerazioni emerse dal gruppo di lavoro appositamente istituito sul plurilinguismo dal quale è emersa in prima battuta la valenza del progetto del trilinguismo e che , nonostante l’atto depositato dal consigliere Girardi sia di poche settimane fa, è comunque all’attenzione degli uffici preposti. Gerosa ha inoltre ricordato che ogni istituto scolastico in seno alla propria autonomia è già nelle condizioni di poter organizzare autonomamente l’offerta didattica.

“Ringrazio l’Assessore per l’attenzione riservata ma richiamo all’attuazione dell’impegno preso. In qualità di consigliere non ho certo bisogno di “contentini” per farmi approvare un ordine del giorno ma nel momento in cui la Giunta approva e condivide la misura deve far seguito l’impegno concreto e puntuale sia dell’assessore competente che della struttura preposta con la messa a terra di reali modifiche organizzative nella didattica della scuola primaria. Sarà quindi mia cura verificare che ciò avvenga in tempi ragionevoli” ha ribadito il Consigliere Girardi

Cons. Christian Girardi

Consiglio Provincia autonoma Trento (La Civica)