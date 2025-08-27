GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * BOLZANO – ACCIAIERIE VALBRUNA: «TELEFONATA CON IL MINISTRO URSO, FOCUS SU TUTELA OCCUPAZIONALE E CONTINUITÀ PRODUTTIVA»

15.09 - mercoledì 27 agosto 2025

Acciaierie Valbruna di Bolzano: confronto telefonico tra il Ministro Urso e il Vicepresidente Galateo. Ministro Urso informa Palazzo Chigi attraverso il sottosegretario Mantovano.

Nella giornata odierna il Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e Assessore allo sviluppo economico Marco Galateo ha avuto un confronto telefonico con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per aggiornare il Governo sugli sviluppi relativi al rinnovo della concessione dell’area produttiva occupata dalle Acciaierie Valbruna di Bolzano.

Nel corso della telefonata, Ministro e Vicepresidente hanno condiviso le informazioni necessarie sulla gara pubblica per l’assegnazione dell’area, sottolineando la valenza strategica dello stabilimento bolzanino.

“L’importanza dell’industria siderurgica è strategica per l’Italia, a maggior ragione per comparti che lavorano per il settore della difesa. Ho informato Palazzo Chigi con colloqui con il sottosegretario Mantovano” – così il Ministro Adolfo Urso. I siti produttivi di Bolzano e Vicenza sono strutturalmente collegati tra loro, disegnando un player fondamentale per il comparto metallurgico nazionale.

Entrambi hanno ribadito come Acciaierie Valbruna rappresenti un asset strategico non solo per l’Alto Adige ma per l’intero comparto siderurgico nazionale ed europeo. La produzione dello stabilimento di Bolzano, strettamente integrata con quello di Vicenza, costituisce infatti un polo unico a livello italiano ed europeo, capace di competere a livello globale con poche eccellenze nel mercato metallurgico.

Al centro del colloquio è stato posto l’interesse prioritario verso i lavoratori: gli oltre 700 dipendenti e le loro famiglie rappresentano un patrimonio umano e professionale irrinunciabile. Ministro e Vicepresidente hanno condiviso la necessità di prevedere garanzie per la tutela occupazionale, ritenuta prioritaria tanto quanto la salvaguardia del settore e della sua capacità competitiva.

“L’Acciaieria Valbruna è un presidio industriale vitale per il nostro territorio e un’eccellenza per l’Italia – ha dichiarato il Vicepresidente Galateo –. “la gara pubblica rispetterà le norme sulla trasparenza e apertura al mercato, tutelando gli interessi della Provincia e dello Stato”.

Il confronto costante con il Governo è fondamentale per assicurare che la gara pubblica e i successivi sviluppi avvengano nel pieno rispetto delle regole, ma soprattutto con la massima attenzione alla tutela del lavoro e alla continuità produttiva. La giunta provinciale sta scrivendo le pagine della storia dell’industria pesante presente sul territorio che garantisce alle casse della Provincia stessa indispensabili introiti derivanti dai tributi che ne derivano. E’ interesse di tutti evitare rischi di mercato e sindacali che avrebbero conseguenze disastrose anche sociali. Piena collaborazione di tutti in giunta provinciale per garantire la legalità del processo amministrativo nell’interesse del territorio.

