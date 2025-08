MINISTERO TURISMO * OSSERVATORIO CONFCOMMERCIO: SANTANCHÈ, «AD AGOSTO 18 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO (+3,4% SUL 2024), CONFERMATO IL MOMENTO D’ORO DEL COMPARTO»

15.24 - venerdì 1 agosto 2025

“Anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti – dichiara il Ministro del Turismo Daniela Santanchè-, l’ennesima conferma del momento d’oro che il settore sta vivendo, grazie al lavoro instancabile di tutti gli operatori e alle politiche mirate del dicastero e del Governo.

Oltre 18 milioni di italiani si apprestano a viaggiare, un incremento di 600 mila turisti in più rispetto ai 17,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Questo si traduce in una crescita del +3,4%, un segnale forte della fiducia e della rinnovata voglia di scoprire le nostre innumerevoli eccellenze. Ancora più positiva è la previsione sulla spesa turistica totale: 17,6 miliardi di euro. Un aumento superiore ai 2 miliardi di euro che si traduce in una variazione percentuale del 13,5%.

È evidente – conclude Santanchè – che stiamo raccogliendo i frutti di una strategia che punta sulla qualità, sulla diversificazione dell’offerta e sulla promozione delle nostre unicità, proiettando l’Italia verso traguardi sempre più ambiziosi nel panorama turistico internazionale”. Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè nel commentare i dati previsionali dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con SWG.