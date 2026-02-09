FORZA ITALIA GIOVANI TRENTINO * GIORNO DEL RICORDO: «FOIBE, LA MEMORIA È UN DOVERE CIVILE E MORALE CHE NON PUÒ E NON DEVE VENIRE MENO»

19.57 - lunedì 9 febbraio 2026

Nel Giorno del Ricordo, Forza Italia Giovani Trentino si unisce al dovere della memoria per onorare le vittime delle foibe e ricordare il dramma dell’esodo forzato di centinaia di migliaia di italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. Uomini, donne e bambini costretti ad abbandonare le proprie case, le proprie radici e la propria identità, vittime di una violenza ideologica che ha colpito in modo indiscriminato e spesso nel silenzio.

Per troppo tempo questa pagina di storia è stata ignorata o minimizzata. Il Giorno del Ricordo rappresenta invece un atto di verità e di giustizia, necessario non solo per restituire dignità alle vittime e agli esuli, ma anche per rafforzare una coscienza storica fondata sui valori della libertà, del rispetto e della convivenza civile. Ricordare significa impedire che l’oblio e il negazionismo cancellino il dolore di chi ha pagato un prezzo altissimo solo per il fatto di essere italiano.

Forza Italia Giovani Trentino ritiene fondamentale trasmettere questa memoria alle nuove generazioni, affinché comprendano le conseguenze dell’odio, del totalitarismo comunista e della sopraffazione. Solo attraverso la conoscenza della storia è possibile costruire un futuro basato sul dialogo, sulla pace e sul rispetto dei diritti umani. La memoria è un dovere civile e morale che non può e non deve venire meno.

Noemi Chini – Responsabile settore Istruzione Forza Italia Giovani Trentino

Matteo Bertoldi – Segretario Provinciale Forza Italia Giovani Trentino

e tutto il gruppo di Forza Italia Giovani Trentino