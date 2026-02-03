FONDAZIONE VRT * RICERCA: “IL BANDO “FUTURE OF WORK” AMPLIA LO SGUARDO SUL FUTURO DEL LAVORO IN TRENTINO»

19.52 - martedì 3 febbraio 2026

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Fondazione VRT: il bando “Future of Work” amplia lo sguardo sul futuro del lavoro in Trentino. Il lavoro sta cambiando e la ricerca può aiutare a governare questo cambiamento. È da questa convinzione che è nato il 15° Bando di Fondazione VRT – Future of Work, del quale sono stati resi noti i progetti sostenuti. Un’iniziativa che finanzia con 420 mila euro progetti di ricerca applicata capaci di produrre effetti concreti per il territorio trentino.

«Il Consiglio di Amministrazione è molto soddisfatto degli esiti del bando, che ha confermato la capacità di attrarre progetti di qualità e ad ampio spettro di ambiti: dalla robotica alla sicurezza sul lavoro, dall’inclusione alla salute dei lavoratori. Restituisce una fotografia articolata delle sfide, e delle opportunità, che attendono il lavoro nei prossimi anni – commenta la Presidente, Francesca Reich.

La risposta ottenuta è stata forte, con idee che raccontano la varietà dell’ecosistema territoriale che va dall’Università ai centri di ricerca, fino al mondo delle imprese attraverso le startup. Continueremo in questa direzione, avendo cura di rafforzare ulteriormente le sinergie con le altre iniziative e con gli enti territoriali in questo campo».

Per il bando Future of Work sono stati presentati 43 progetti e sono 15 quelli selezionati per essere sostenuti, utilizzando pienamente le risorse disponibili. Sono idee caratterizzate da un elevato livello di innovatività, da una forte coerenza con gli obiettivi del bando e da un potenziale impatto rilevante in termini di ricaduta della ricerca sul territorio. L’iniziativa si inserisce infatti in una strategia più ampia di valorizzazione delle eccellenze dei territori, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, sulla contaminazione tra saperi e sulla capacità di leggere e interpretare le trasformazioni del lavoro e delle filiere produttive.