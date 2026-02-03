FORUM ACCOGLIENZA LAVORO CITTADINANZA * COESIONE SOCIALE: «MIGRAZIONI E SVILUPPO TERRITORIALE, AVVIATO A TRENTO UN PERCORSO INTERSETTORIALE»

19.46 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Imprese, formazione, ricerca e sociale si incontrano per costruire risposte condivise sulle migrazioni. Prende avvio a Trento un percorso inedito di confronto che mette attorno allo stesso tavolo mondo imprenditoriale, formazione professionale, realtà del sociale, Diocesi, Università e ricerca. Un confronto che nasce dalla scelta di guardare alle migrazioni non come emergenza da gestire, ma come fenomeno strutturale e strategico, capace di interrogare il lavoro, la coesione sociale e la capacità del territorio di costruire futuro.

Per la prima volta, soggetti diversi per ruolo e responsabilità hanno deciso di condividere uno spazio di lettura e di lavoro comune, riconoscendo che tempo e coordinamento fanno la differenza. Quando l’inserimento delle persone viene governato fin dall’inizio, attraverso un’azione congiunta e non frammentata, il territorio può trasformare competenze ed energie in lavoro, autonomia e partecipazione. Quando invece il tempo si dilata e le risposte restano scollegate, il sistema perde valore e aumenta il rischio di produrre marginalità, con costi sociali ed economici che ricadono sull’intera comunità.

È a partire da questa consapevolezza che il Tavolo ha individuato in alloggi, formazione professionale, lavoro e comunità i cardini su cui costruire una proposta capace di incidere in modo concreto sulle traiettorie di integrazione delle persone migranti e di sviluppo del Trentino. Fare squadra, mettere in relazione attori e strumenti già presenti sul territorio, non è una scelta valoriale o simbolica, ma una strategia efficace per rafforzare la sicurezza sociale e la tenuta complessiva del sistema.

Il Tavolo, promosso dal Forum Accoglienza Lavoro Cittadinanza, avvierà nelle prossime settimane un percorso di co-costruzione di un dossier di Amministrazione Condivisa. Un lavoro orientato all’individuazione di misure concrete e attuabili, fondate su una corresponsabilità matura e su una visione comune di sviluppo, coesione e futuro per l’intera comunità trentina.

Hanno partecipato all’incontro presso il Centro Studi Erickson:

Confindustria Trento – Presidente Lorenzo Delladio e Direttore Generale Roberto Busato

Arcidiocesi e Caritas – Vescovo Mons. Lauro Tisi e AD Fabio Chiari

Università degli Studi di Trento – Rettore Flavio Deflorian

Cooperazione Trentina – Vicepresidente Italo Monfredini e consigliera Sandra Dodi

Consolida – Presidente Francesca Gennai

Confcommercio – Delegata ESG Arianna Bertol

Associazione Artigiani Trentino – Lorenzo Mittempergher Area Lavoro

ACLI Trentine – Presidente Walter Nicoletti e Delegato Economia e Lavoro Nicola Simoncelli

ENAIP Trentino – Presidente Arrigo Dalfovo

CFP-UPT – Direttore Maurizio Cadonna e Formazione continua Claudia Mammani

EURICSE – Presidente Paola Iamiceli e Direttore Riccardo Bodini

Forum Accoglienza Lavoro Cittadinanza – Stefano Graiff, Violetta Plotegher