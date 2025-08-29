FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * AUTONOMIA: «UNA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA SPECIALE DEDICATA ALL’AUTONOMIA (1-14/9)»

12.40 - venerdì 29 agosto 2025

Dal 1 al 14 settembre una programmazione televisiva speciale dedicata all’autonomia. Ci sarà anche una programmazione televisiva speciale curata dalla Fondazione Museo storico del Trentino all’interno del ricco calendario di iniziative intitolato “AUTONOMIA. Il cammino della comunità trentina”. Dall’1 al 14 settembre una serie di contenuti audiovisivi dedicati alla storia e al funzionamento dell’autonomia trentina andranno in onda sul canale 12 del digitale terrestre.

Nel corso delle due settimane dal 1 al 14 settembre è previsto un palinsesto televisivo speciale in onda su Telepace Trento, canale 12 del digitale Terrestre, all’interno del progetto History Lab Live a cura della Fondazione Museo storico del Trentino.

Dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e alle ore 21, con Abitare l’autonomia, si andrà alla scoperta non solo della storia dell’autonomia in Trentino Alto Adige, ma anche delle tutele giuridico-istituzionali e del patrimonio condiviso di storie, cultura e diritti. Con ospiti di fama nazionale e rubriche dedicate alle vicende dell’autonomia regionale e all’esperienza delle diverse autonomie nel mondo.

La domenica, dalle ore 21, oltre a ripercorrere gli episodi di Abitare l’autonomia si alterneranno alcuni contenuti sul tema:

– Serie tv, ABC Storia pt.8, Statuto di autonomia (a cura di Alice Manfredi e Giuseppe Ferrandi con la partecipazione di Giorgio Postal)

– Documentario, Quel 5 settembre 1946 (regia di Lorenzo Pevarello)

– Serie tv, Accadde quel giorno pt.30, Entra in vigore il secondo Statuto d’autonomia (a cura dell’Area educativa dell FMsT)

L’iniziativa fa parte del ricco calendario di appuntamenti intitolato “AUTONOMIA. Il cammino della comunità trentina”, maggiori informazioni sul sito www.provincia.tn.it