ITEA * INCENDIO A RIVA DEL GARDA: «AVVIATI SUBITO I LAVORI, PER RIPRISTINARE GLI IMPIANTI E GARANTIRE LA SICUREZZA AGLI INQUILINI»

12.21 - venerdì 29 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

In riferimento alle notizie circa l’incendio avvenuto nella notte a Riva del Garda in via Pola 3, ITEA precisa che l’edificio coinvolto è di proprietà della società e che già stamattina sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici per verificare l’entità dei danni e soprattutto scongiurare pericoli per la sicurezza degli inquilini.

I danneggiamenti come riportato dai Vigili del Fuoco sono contenuti e fortunatamente non hanno coinvolto persone; concernono in particolare gli impianti elettrici e del gas. Itea ha già incaricato la ditta di zona di intervenire immediatamente per ripristinare la situazione e si conta nelle prossime ore di concludere i primi interventi necessari per la riattivazione delle utenze dell’energia elettrica e del gas metano e poi programmare gli ulteriori lavori di ripristino sui danneggiamenti rilevati.

 

 

 

 

 

 

