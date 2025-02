FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / CISMON DEL GRAPPA, VENETO: INCENDIO: «VA A FUOCO UN’ABITAZIONE, NON SI REGISTRANO FERITI»

10.57 - martedì 25 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

È un impegno che non conosce confini quello dei vigili del fuoco volontari trentini. Nella serata di ieri una trentina di pompieri, appartenenti ai corpi di Tezze, Grigno e Borgo Valsugana con piattaforma aerea, sono intervenuti – a supporto del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco – per un incendio che ha interessato un’abitazione a Cismon Del Grappa, nel comune vicentino di Valbrenta. Allertati alle 22:53, i volontari trentini hanno lavorato fino alle 3:30, lottando contro fuoco e fiamme per domare l’incendio che si presentava generalizzato. Fortunatamente non si registrano feriti.

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino