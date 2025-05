FEDERAZIONE CORI TRENTINO * CONCORSO “PIGARELLI” – PERGINE VALSUGANA: «VINCONO EX AEQUO I CORI “VIHAR” DI TRIESTE E “VERRÈS” (AOSTA)»

19.03 - domenica 4 maggio 2025

Conclusa la quinta edizione della competizione nazionale per cori maschili. I cori Vihar di Trieste e Verrès (Aosta) vincono ex aequo il concorso “Pigarelli”.

Il Gruppo vocale Vihar di Trieste diretto Mirko Ferlan e il coro Verrés di Verrés diretto da Albert Laniece di Aosta hanno vinto ex aequo la quinta edizione del concorso nazionale per cori maschili Luigi Pigarelli promosso dalla Federazione cori del Trentino. La proclamazione è avvenuta nel teatro comunale di Pergine Valsugana (Tn) completamente gremito (450 posti).

Al secondo posto si è piazzato il coro Montecimone di Miane (Treviso) diretto da Paolo Vian, mentre ad occupare il terzo posto è stato il coro Voci delle Dolomiti di Belluno diretto da Michele Feltrin. Il risultato finale è stato annunciato da Marina Giovannini, presidente della giuria di esperti formata anche da Mauro Zuccante (designato dalla Feniarco, la Federazione italiana dei cori), Maria Dal Bianco, Alessandro Ledda e Mattia Culmone.

I premi speciali

Quattro i premi speciali assegnati. Il primo, di 500 euro, offerto dalla Fondazione Coro della S.A.T. “per la migliore esecuzione di un brano di Luigi Pigarelli”, consegnato da Claudio Pigarelli e Mauro Pedrotti è andato al coro Verrès di Verrés di Aosta per il brano “Al lac de Toel”.

Il premio speciale Feniarco di 300 euro per la migliore esecuzione di un brano scritto dopo l’anno 2000 è stato consegnato dal presidente Ettore Galvani al coro Montecimon di Miane (Treviso) per il brano “Nina nana venexiana” elaborata da Corrado Margutti.

A ricevere il terzo premio speciale di 250 euro per il miglior progetto tematico del concorso dalle mani di Angelo Foletto è stato il Gruppo Corale Vihar di Trieste (titolo del progetto “I nostri canti, le nostre lingue”).

Infine il premio speciale Città di Pergine offerto dal Comune di Pergine Valsugana, presente con il segretario Nicola Paviglianiti per il miglior coro trentino partecipante alla gara, è stato assegnato al coro Nosc di Soraga.

La consegna dei premi.

A consegnare il primo premio di 1.500 euro al direttore del Gruppo corale Vihar e al coro Verrés è stato il presidente della Federazione Cori del Trentino Paolo Bergamo e Giorgio Vergot. Il secondo premio di 1.000 euro è stato consegnato da Marina Giovannini e Sandro Filippi al direttore del coro Montecimone. Il terzo premio, per il miglior progetto tematico (500 euro), consegnato da Bruno Zanolini è andato al coro Voci delle Dolomiti.

La presenza di Claudio, nipote di Luigi Pigarelli a cui è intitolato il concorso

Da segnalare la presenza tra gli ospiti d’onore del concorso, di Claudio Pigarelli, nipote del grande compositore trentino al quale il concorso è intitolato. Presenza particolarmente gradita nel 150° della nascita di Luigi Pigarelli. “Non sono mai mancato alle edizioni di questo concorso intitolato al mio nonno paterno soprattutto per la memoria che ho di lui.

In particolare ricordo quando si sedeva al pianoforte di casa sua e suonava canzoni che non conoscevo. Io avevo 6 anni ma mi piacevano molto le sonorità che sapeva creare”. “Ho ereditato da lui la passione per la musica e questo mi ha spinto a imparare il pianoforte, fino diventare tastierista in una tribute band dei Pink Floyd con cui ho girato tutta l’Italia.

Ultimamente ho composto una ballata per mio nipotino Alessandro di 3 anni. Il fatto che ancor oggi moltissimi cori non solo trentini eseguano le sue composizioni e armonizzazioni indica quando sia entrato nel cuore di chi ama la montagna e i canti popolari che la raccontano”.