EDG SPETTACOLI * “OKTOBERFEST TRENTO“ – AREA S. VINCENZO: «“O’ZAPFT IS!”, A STAPPARE LA BOTTE SONO STATI IL SINDACO IANESELLI E STEFANIA SHMITS (PRESIDENTE DI RASOM)»

11.32 - sabato 13 settembre 2025

Grande inaugurazione ieri per la 13ª edizione dell’Oktoberfest di Trento, organizzata come di consueto da EDG Spettacoli. L’area San Vincenzo – Trentino Music Arena si è trasformata in un grande villaggio mitteleuropeo tra musica, tradizione e convivialità. Così sarà per tutti i weekend fino al 5 ottobre.

L’“O’ZAPFT IS!”, la tradizionale apertura della prima botte, si è trasformato in un simbolico e sentito brindisi per la pace. A stappare la botte sono stati il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e Stefania Shmits, presidente di Rasom, l’Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino. Tra le novità più significative di questa edizione spicca il gemellaggio con UKRO 2025, l’evento culturale che si terrà sempre all’Oktoberfest di Trento, domenica 28 settembre.

DOMANI: OKTOBERFEST FAMILY & GREEN

Domani, dalle ore 12.00, spazio alle famiglie con “Oktoberfest Family & Green: il riuso diventa festa”, con Circowow e lo Swap Party.

Il pranzo proporrà menu speciali per bambini, mentre il pomeriggio sarà animato dal Circowow – “La Festa di una Volta”, uno spazio gioco a tema vintage che richiama le atmosfere del passato, con giochi di strada, laboratori artigianali, balli e musica tradizionale. Un’occasione per riscoprire la semplicità e il valore del gioco intergenerazionale.

Sempre nel pomeriggio, l’APS L’Ortazzo curerà attività per grandi e piccoli dedicate al consumo critico, all’economia solidale, ai prodotti biologici locali e all’educazione ambientale, con il supporto di una rete di associazioni tra cui Plastic Free, Black Sheep, Il Leprotto Bisestile, Bug’s Hotel Italia.

Da non perdere lo Swap Party: per tutta la giornata sarà possibile partecipare allo scambio solidale di oggettistica e vestiario. Un modo per rinnovare il guardaroba o dare un tocco originale alla casa senza spendere nulla, in maniera sostenibile, attraverso il recupero e il riuso di materiali che altrimenti verrebbero buttati via. Barattare un capo o un oggetto consente di fare shopping in stile “Non sprecare”, senza rinunciare allo stile.

CUCINA: L’INCONTRO DI DUE TRADIZIONI

I menu dell’Oktoberfest Trento uniscono i sapori autentici del Trentino con i grandi classici della tradizione bavarese, in un’esplosione di gusto e convivialità.

Tra le proposte: canederli trentini, spätzle panna e speck, carne salada, gulasch di manzo con polenta di Storo, stinco intero con cotenna, Wiener Schnitzel, strudel di mele, sachertorte e molte altre specialità stagionali e regionali.

Grande attenzione anche all’inclusività alimentare, con opzioni vegetariane e piatti per chi ha intolleranze, così da offrire a tutti un’esperienza gastronomica ricca, consapevole e accessibile.

E per i bimbi? Cotolette giganti, patatine fritte, gustosi würstel e molto altro!

STASERA: MUSICA E TRADIZIONE

Dalle ore 19.00, sotto il grande Festzelt Oktoberfest bianco e blu, proseguono le atmosfere tipiche della festa bavarese, con cena a base di piatti tipici tirolesi e trentini.

Ospiti attesissimi della serata saranno i Fleimstaler, la Folk Oberkrainer Live Band della Val di Fiemme.

Novità di quest’anno è la BOM.#CuoreTrentino Arena, che ospiterà il meglio della musica di tendenza: party anni ’90, reggaeton & latin vibes, trap, techno, indie e musica italiana.

Questo sabato è in programma la serata Trentino Back to School, mentre sono già aperte le prevendite per il Lacrima Party di venerdì 20 settembre.

Info: oktoberfesttrento.it

Programma completo: oktoberfesttrento.it/programma