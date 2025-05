DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA * ASSEMBLEA SOCI – RISULTATI AL 31/12/2024: «INVESTIMENTI RECORD A 544 MILIONI, AUMENTO CLIENTI ELETTRICI RETAIL MERCATO LIBERO A + 17%»

08.36 - giovedì 1 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dolomiti Energia Holding SpA, risultati al 31 dicembre 2024. Il Gruppo consolida il proprio ruolo di operatore integrato rinnovabile ed è pronto per cogliere tutte le opportunità di crescita.

· Investimenti record pari a 544 milioni di euro per rafforzare il ruolo di abilitatore della transizione energetica

· 194 nuove assunzioni con crescita netta di 90 collaboratori

· Aumento dei clienti elettrici retail sul mercato libero + 17%

· 5 miliardi di KWh di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili

· PFN pari a 396,8 milioni di euro e rapporto PFN/EBITDA pari a 0,6x, che evidenzia la solidità finanziaria del Gruppo e la sua capacità di investimento futuro

· dividendi pari a 0,1296 euro per azione

· nuovo impulso alle rinnovabili: già approvati ulteriori investimenti per la realizzazione di 3 parchi eolici e 2 fotovoltaici per oltre 150 milioni di euro di investimenti, una capacità di circa 120 MW ed una produzione attesa di circa 270 GWh

L’Assemblea dei Soci di Dolomiti Energia Holding, presieduta da Silvia Arlanch, ha approvato ieri la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2024.

“Siamo soddisfatti dei risultati 2024. – commenta Stefano Granella CEO del Gruppo Dolomiti Energia – Grazie ad investimenti record abbiamo confermato una solida leadership in Italia nel settore dell’energia rinnovabile, diversificando le fonti e aumentando il nostro contributo al sistema elettrico nazionale. La solidità finanziaria del Gruppo ci consentirà di affrontare le sfide future e di cogliere importanti opportunità di espansione, permettendoci di accelerare il nostro percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo”.

Nel 2024 gli investimenti hanno avuto un incremento record a 544 milioni, concentrati in operazioni di M&A come l’acquisizione del 40% di Hydro Dolomiti Energia e del 67% della società EPQ, ora entrambe controllate al 100%, nel potenziamento delle reti di distribuzione a supporto dell’importante crescita della generazione diffusa e in particolar modo del fotovoltaico e nella digitalizzazione per consolidare e efficientare la capacità operativa e i servizi a supporto della transizione energetica.

A questi si aggiungono nel corso dei primi mesi del 2025 nuovi asset fotovoltaici ed eolici acquisiti grazie anche alla partnership con il Gruppo IVPC, che portano la capacità di generazione rinnovabile del Gruppo a 93 MW di eolico, 18 MW di fotovoltaico e 1.800 MW di idroelettrico e una pipeline di progetti in sviluppo che supera gli 867 MW. Per supportare la crescita delle attività, il Gruppo ha investito nelle persone: al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha visto 1634 persone occupate con assunzioni di 194 nuovi collaboratori, con un incremento (al netto delle uscite) di 90 nuovi collaboratori generando un contributo importante in termini di opportunità di occupazione sul territorio.

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è pari a 396,8 milioni di euro, valore maggiore rispetto al dato del 2023 (267,6 milioni di euro) principalmente per effetto dei crescenti investimenti. Il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA risulta pari a 0,6x in linea con il rapporto dello scorso esercizio, a testimonianza della solidità finanziaria del Gruppo e della sua capacità di continuare a crescere sia tramite investimenti organici che con operazioni di M&A. Va segnalato il trend positivo dell’attività di mercato che, pur in una situazione di forte concorrenza, ha registrato anche quest’anno un aumento dei clienti serviti nel mercato libero, con un incremento del 17% rispetto al 2023, pari a circa 60.000 unità. La combinazione della buona valorizzazione sui mercati energetici all’ingrosso, di un elevata idraulicità e della buona performance delle attività di vendita di energia elettrica e gas oltre al solido contributo dei business regolati, hanno permesso di raggiungere risultati di Gruppo positivi: l’EBITDA consolidato è risultato pari a 678,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai risultati del 2023 (392,6 milioni) mentre l’utile netto di competenza del Gruppo è pari a 348,2 milioni di euro anch’esso in crescita rispetto all’esercizio precedente (169,8 milioni).

Di seguito i principali indicatori economici:

Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 (milioni di euro)

L’area di consolidamento del Gruppo Dolomiti Energia è composta da 20 società che nel dettaglio sono: oltre alla Capogruppo Dolomiti Energia Holding, le controllate Dolomiti Energia SpA, Dolomiti Energia Solutions Srl, SET Distribuzione SpA, Novareti SpA, Hydro Dolomiti Energia Srl, Dolomiti Edison Energy Srl, Dolomiti Energia Trading SpA, , Dolomiti GNL Srl, Dolomiti Energia Hydro Power Srl, Gasdotti Alpini Srl, Dolomiti Ambiente Srl, Dolomiti Energia Wind Power Srl, EPQ Srl, Green fin Srl, Dolomiti Transition Asset Srl, New Power Group Srl, Power 2 Srl, Fondo Perla Srl e Dolomiti Hydro Storage Srl. Oltre alle società partecipate che vengono contabilizzate nel bilancio con il criterio del patrimonio netto in coerenza con quanto previsto dai principi contabili.

Per quel che riguarda l’aspetto industriale, con riferimento ai principali settori di attività, si evidenzia:

PRODUZIONE ELETTRICA

Produzione: la produzione da fonte rinnovabile è pari a 5 miliardi di kWh, in aumento rispetto ai 3 miliardi di kWh del 2023 e alle medie storiche.

RETI DI DISTRIBUZIONE

Energia elettrica: il Gruppo ha distribuito 2,5 miliardi di kWh (2,6 miliardi di kWh nel 2023). La rete di distribuzione elettrica si estende al 31 dicembre per 12.930 km (12.809 Km nel 2023) a servizio di quasi 346 mila clienti allacciati alla rete.

Gas naturale: nel 2024 sono stati distribuiti 283,8 milioni di metri cubi di gas in aumento rispetto ai 271,3 milioni di metri cubi del 2023 grazie ai lavori di metanizzazione di nuovi comuni. La rete si estende per 2.748 km (2.728 km nel 2023) a servizio di quasi 169 mila utenze.

Ciclo Idrico Integrato: nel 2024 i quantitativi di acqua immessi nella rete, lunga 1.466 km (1.468 nel 2023) sono risultati pari a 25,2 milioni di metri cubi rispetto ai 26,6 del 2023. L’acqua è stata distribuita a un totale di 78.313 utenze (77.659 nel 2023).

MERCATO

Energia elettrica: il Gruppo ha commercializzato ai clienti finali 3,2 miliardi di kWh. I clienti energia elettrica sono 490.000, in linea con il numero del 2023, avendo compensato la perdita dei clienti sul mercato tutelato per effetto del cambio normativo con una crescita importante di quelli sul mercato libero

Gas naturale: sono stati venduti ai clienti finali 420 milioni di metri cubi di gas in leggera flessione rispetto all’esercizio precedente. I clienti sono oggi 248.000 in crescita rispetto all’esercizio precedente.

ALTRE ATTIVITÀ

Laboratorio: il laboratorio nel 2024 ha esaminato 14.092 campioni, in crescita rispetto ai 13.282 del 2023; dei quali 54% per conto di terzi, svolgendo un ruolo importante di servizio al territorio

Cogenerazione e teleriscaldamento: nel corso del 2023 sono stati erogati 64,7 GWh di calore e raffrescamento (62,7 GWh nel 2023).

Ambiente: la percentuale di raccolta differenziata ha consolidando valori eccellenti. Complessivamente nell’esercizio sono state raccolte 95.787 tonnellate di rifiuti fra differenziati e indifferenziati con 117.405 clienti serviti.

DIVIDENDI

L’Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 0,1296 euro per azione, in crescita del 8% rispetto allo scorso anno.

RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

Per il 2024 L’Assemblea dei Soci ha inoltre preso atto della Rendicontazione consolidata di sostenibilità ex art 4 D. Lgs. 125/2024.

NUOVO PIANO STRATEGICO

Il Gruppo sta lavorando nella definizione delle linee di sviluppo per il futuro che saranno incorporate nel nuovo piano strategico, che sarà approvato nel corso del mese di maggio.

Il Responsabile amministrativo preposto alla redazione dei documenti contabili societari Michele Pedrini dichiara – tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Indicatori Alternativi di Performance

Nel presente comunicato stampa sono utilizzati alcuni indicatori alternativi di performance non previsti dai principi contabili internazionali così come adottati dall’Unione Europea (IFRS-EU), ma che il management di Dolomiti Energia Holding SpA ritiene utili per una migliore valutazione e monitoraggio dell’andamento della gestione economico-finanziaria di Dolomiti Energia Holding SpA e del Gruppo. In linea con quanto raccomandato negli Orientamenti pubblicati in data 5 ottobre 2015 dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento n. 1095/2010/EU e incorporati da Consob nelle proprie prassi di vigilanza con comunicazione no. 92543 del 3 dicembre 2015, si riportano di seguito il significato, il contenuto e la base di calcolo di tali indicatori alternativi di performance:

· EBITDA (o Margine operativo lordo) è un indicatore alternativo di performance operativa, calcolato come la somma del “Risultato operativo netto” più gli “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”;

· Indebitamento finanziario netto è un indicatore della propria struttura finanziaria. Tale indicatore è determinato quale risultante dei debiti finanziari al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle attività finanziarie correnti e non correnti (crediti finanziari e titoli diversi da partecipazioni).Ilaria Boccagni