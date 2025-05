A.C. TRENTO 1921 * “GOLDEN EAGLE CUP”: «ALLO STADIO BRIAMASCO 250 GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ESORDIENTI, GIORNATA DI SPORT E VALORI POSITIVI»

03.12 - giovedì 1 maggio 2025

Il futuro del calcio trentino protagonista al Briamasco: oltre 250 giovani in campo per la Golden Eagle Cup. È iniziata tra emozioni, sorrisi e applausi la grande kermesse giovanile organizzata dall’A.C. Trento 1921. Sugli spalti tantissime famiglie, mentre in campo i bambini, emozionati dal giocare sul prato del Briamasco, hanno dato vita alla Golden Eagle Cup, torneo che celebra il calcio giovanile del territorio.

Una giornata di sport, passione e valori positivi. La Golden Eagle Cup è ufficialmente iniziata e il debutto della manifestazione ha mantenuto tutte le promesse della vigilia: lo Stadio Briamasco si è trasformato in un palcoscenico di festa e colori, accogliendo oltre 250 giovani calciatori e calciatrici della categoria Esordienti, tutti provenienti dal territorio trentino. Tre gironi da sei squadre, partite giocate con la formula 9 contro 9, due tempi da dieci minuti e una sola parola d’ordine: divertimento. Nessuna classifica definitiva al termine della prima fase, caratterizzata da gironi molto equilibrati. Il torneo proseguirà domenica 4 maggio con la fase conclusiva, ma intanto non sono mancati sorrisi, strette di mano e momenti indimenticabili.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio, musica, animazione e ospiti d’eccezione, tra cui il Direttore Generale del Trento, Luca Piazzi, il tecnico Luca Tabbiani e i giocatori Michele Tommasi e Alessandro Ghillani, che hanno salutato con entusiasmo i giovani atleti e le loro famiglie. Tra i momenti più divertenti, il karaoke improvvisato dei ragazzi della Bassa Anaunia, che, attorno al logo del Trento posizionato a bordocampo, hanno intonato Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, regalando un momento di festa che ha coinvolto tutto lo stadio. La giornata si è poi chiusa con la trasmissione sul maxischermo della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter.

Protagoniste della prima giornata sono state le diciotto formazioni trentine iscritte al torneo: Polisportiva Alpe Cimbra, Azzurra San Bartolomeo, Bassa Anaunia, Garibaldina, Invicta Duomo, Mattarello Calcio, Tnt Monte Peller, Pinzolo Val Rendena, Porfido Albiano, Ravinense, Riva del Garda, Solteri San Giorgio, Trento Academy, Val di Cembra Calcio, Val di Fiemme, Valsugana Scurelle, Vipo Trento e Gardolo.

La Golden Eagle Cup rappresenta il primo atto della grande kermesse organizzata dall’A.C. Trento 1921 e che si svolgerà allo Stadio Briamasco sino al 4 maggio con tre tornei dedicati al calcio giovanile. Una manifestazione che conferma l’impegno del Club per la valorizzazione del movimento calcistico del territorio. Il cammino della Golden Eagle Cup riprenderà domenica mattina con le sfide della seconda fase e l’attesa parte finale.

Domani, giovedì 1° maggio, sarà invece la volta della Trentino Cup, il torneo internazionale riservato alla categoria Pulcini che si svolgerà con la formula 7 contro 7 e che vedrà protagoniste ventiquattro squadre. Tra queste, spiccano club di prestigio come Feyenoord Rotterdam, Red Bull Salzburg, Parma, Torino, Monza, Padova, Club Napoli e naturalmente il Trento. A contendersi la vittoria ci saranno anche numerose realtà locali: Alpe Cimbra, Alta Anaunia, Alta Giudicarie, Altavalsugana, Azzurra, Bassa Anaunia, Civezzano, Dolasiana, Gardolo, Val di Fiemme, Mezzocorona, Predaia, Solteri, Tnt Monte Peller, Val di Cembra, Valsugana Scurelle. Il fischio d’inizio del torneo sarà alle ore 9 per concludersi poi nel tardo pomeriggio.

