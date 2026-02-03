DOLOMITI ENERGIA * AGGIORNAMENTI GARA CALL CENTER: «IL TAR TRENTO (TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA) CONFERMA LA NOSTRA CORRETTEZZA)

17.32 - martedì 3 febbraio 2026

Dolomiti Energia: aggiornamenti gara call center, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento conferma la correttezza di Dolomiti Energia

Dolomiti Energia accoglie con soddisfazione la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, che ha respinto integralmente il ricorso presentato da GPI con FIOM del Trentino, relativo alla gara per l’affidamento dei servizi di Contact Center.

Il TRGA dà ragione a Dolomiti Energia

La sentenza del TRGA ha riconosciuto che:

Dolomiti Energia fin dall’inizio della procedura ha operato correttamente e che le accuse rivolte alla Società sono infondate. La Società ha agito nel rispetto di tutte le normative.

la gara prevede una clausola sociale a tutela della continuità occupazionale e che l’organizzazione del personale, così come l’applicazione dei contratti collettivi, avvengono nel pieno rispetto della normativa vigente.

non vi è stata alcuna violazione delle tutele dei lavoratori e la procedura non determina fenomeni di precarizzazione o perdita dei posti di lavoro.

L’Azienda ribadisce di aver sempre rispettato la normativa vigente e di continuare a promuovere gare basate su trasparenza, concorrenza leale e responsabilità sociale, con grande attenzione alla qualità del servizio e alle condizioni di lavoro.

La realtà dei fatti è che Dolomiti Energia sin dall’avvio del confronto ha manifestato la massima disponibilità a costruire un’intesa con le organizzazioni sindacali, proponendo la sottoscrizione di un protocollo finalizzato a garantire tutele concrete, rafforzate e verificabili per i lavoratori coinvolti. Mentre la FIOM a fronte di tale proposta ha scelto di non aderire al protocollo di intesa e di intraprendere un’azione presso il Tribunale Amministrativo Regionale, accompagnando questa scelta con una ricostruzione dei fatti che, come confermato dalla sentenza, non trova riscontro nella realtà.

Dolomiti Energia esprime rammarico per la mancata sottoscrizione di un accordo che avrebbe assicurato ulteriori garanzie ai lavoratori e ribadisce, nel rispetto delle diverse posizioni, la volontà di tutelare la correttezza del proprio operato e la propria immagine.

La ricostruzione dei fatti precedenti

Dal 2014 il Gruppo affianca a un proprio servizio interno oggi composto da 84 persone, un call center esterno selezionato tramite gara pubblica nazionale, così come prescritto dalla normativa a cui sono soggette le attività del Gruppo.

Nel 2019, a seguito della scadenza dei precedenti contratti, la nuova gara viene suddivisa in due lotti: uno aggiudicato a un operatore nazionale, l’altro a uno trentino, che utilizza personale sia a Trento sia a Milano.

Nel 2025 alla scadenza del contratto, è necessario affidare nuovamente il servizio di call center con una gara pubblica.