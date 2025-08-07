DEMAGRI (CONSIGLIO PAT) * LETTERA APERTA A CCB TRENTO: «VI SIA UNA SOLUZIONE CONDIVISA PER IL RECESSO CONTRATTO COMODATO DELL’IMMOBILE “EX CONVENTO DI ARSIO”»

09.24 - giovedì 7 agosto 2025

Spett.le Banca per il Trentino Alto Adige Bank für Trentino-Südtirol Credito Cooperativo Italiano

SEDE

alla c.a Presidente dott. Giorgio Fracalossi e p.c. Consiglio di amministrazione

Oggetto: recesso dal contratto di comodato dell’immobile “ex convento di Arsio”.

Gentilissimi, in qualità di Consigliera provinciale, desidero esprimere profonda preoccupazione in merito alla comunicazione PEC da Voi inviata il 30 luglio 2025, con cui si formalizza il recesso con effetto immediato dal contratto di comodato relativo all’immobile “ex convento di Arsio”, attualmente sede del Gruppo Storico Culturale Arzberg – Valle di Non – Aps.

Pur comprendendo le motivazioni tecniche legate alla sicurezza dei locali e la necessità di adeguamento normativo, ritengo che la modalità con cui è stata gestita e comunicata tale decisione – senza alcun confronto preventivo – sia motivo di forte rammarico.

Il Gruppo Storico rappresenta da anni un presidio culturale e sociale di grande valore per la comunità della Valle di Non, e la sua improvvisa esclusione dalla sede operativa rischia di compromettere gravemente la continuità delle attività, con ricadute significative sul tessuto associativo e identitario locale.

Pensiamo alla diffusione della cultura attraverso le visite guidate, alla presenza costante del Gruppo nelle Apsp del Trentino, alle attività di rievocazione storica che animano il territorio, ma soprattutto al forte sodalizio che unisce i volontari che ne fanno parte. Un legame che va oltre l’impegno operativo e che rappresenta un autentico patrimonio umano e comunitario.

Ho accolto con favore l’intenzione, riportata anche dalla stampa, di procedere con un progetto di riqualificazione dell’immobile, che considero una prospettiva positiva per il territorio. Tuttavia, ritengo imprescindibile che tale percorso venga accompagnato da una fase di ascolto e concertazione, volta a garantire una transizione rispettosa e sostenibile per le realtà coinvolte.

Auspico che a breve vogliate definire un incontro tra la Direzione di Cassa centrale e il Consiglio del Gruppo Storico Culturale Arzberg – Valle di Non – APS, al fine di favorire un dialogo costruttivo e individuare soluzioni condivise.

Confido nella Vostra sensibilità e attenzione verso il territorio in rappresentanza dei principi che da sempre contraddistinguono il mondo della cooperazione. Con osservanza.

Paola Demagri

Consiglio Provincia autonoma Trento