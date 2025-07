COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * OVERTOURISM: «SIRMIONE ACCOGLIE, MA CHIEDE RISPETTO (1/8 ORE 17.00)»

21.56 - mercoledì 30 luglio 2025

Venerdì 01/08, dalle ore 17.00 a Sirmione iniziativa del Coordinamento Interregionale per la tutela del GARDA di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente e dei residenti sul Garda che il fenomeno dell’ “Overtourism”, ormai perdurante, pone in grave crisi.

Il fenomeno dell’Overtourism è ormai giunto anche ad autorevoli organi giudiziari. Nella recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 15/04/2025 n. 03258/2025 RPC si legge:

“ … Le problematiche del recente fenomeno del cd. overtourism … hanno anche rilevanti profili giuridici. Nelle aree interessate sono notevoli le ricadute del fenomeno sulle pubbliche amministrazioni: … In particolare, la tendenziale libertà di accesso alle risorse – culturali e naturalistiche – di rilievo turistico e il connesso – e sempre attuale – interesse pubblico alla massima fruizione delle medesime devono, ora, tener conto dell’afflusso spesso incontrollato di turisti, che sempre più frequentemente supera la capacità – fisica o ecologica – di accoglienza in un determinato territorio e di fruizione della stessa risorsa turistica.”

Tre sono gli aspetti da considerare e bilanciare: “quello della conservazione del bene-risorsa turistica; quello della tutela dei cittadini e delle imprese residenti …; quello – più ampio – del macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, …)”.

Tale bilanciamento degli interessi deve comportare l’adozione di strumenti amministrativi e regolatori di tipo nuovo da parte di istituzioni nazionali e internazionali, ma servono anche importanti ed immediate misure, non ultima la sensibilizzazione dei turisti.

Nel caso concreto del Lago di Garda, da tempo i disagi della popolazione residente nei comuni lungo le sponde del lago (e limitrofi) sono evidenti: non manca giorno in cui sulla stampa trentina, veronese e bresciana non ci sia un articolo che denuncia ora il traffico insostenibile, ora l’emergenza abitativa per mancanza di appartamenti per residenzialità, la dubbia qualità dell’acqua del lago, l’affollamento dei centri storici oltre l’inverosimile…

E’ però altrettanto evidente la mancanza di volontà dei comuni ad affrontare almeno per mitigare, se non risolvere, il problema.

Proprio partendo dall’affollamento abnorme delle città, venuto alla ribalta in modo eclatante a Sirmione durante il ponte del 1° maggio 2025 – il centro storico è stato letteralmente paralizzato dalla folla di turisti -, il Coordinamento Interregionale per la tutela del Garda promuove, proprio iniziando a Sirmione località simbolo, una iniziativa che invita le migliaia e migliaia di turisti a collaborare con i residenti per migliorare la qualità della vita di tutti e quella d’ambiente; Sirmione è località simbolo anche per lo sforzo compiuto dall’Amministrazione di approvare un regolamento per contenere le affittanze turistiche; sforzo legittimato dal Tar della Lombardia (sentenza del 15/04/2024), seppure annullata dal Consiglio di Stato (sentenza del 07/04/2025): tale sentenza esclude che i comuni possano interferire nella stipula di contratti di locazione turistica, ma conferma che essi possono controllare il fenomeno almeno applicando agli alloggi le normative vigenti in materia di parcheggi, requisiti igienico-sanitari, eliminazione di barriere architettoniche.

Non è molto, ma almeno un inizio ed i cittadini (e perché no i turisti, a loro volta penalizzati dall’overtourism) devono mobilitarsi oltre che per ottenere i controlli del caso, anche per ottenere nuove normative.

Alleggerire il problema sarebbe possibile ad esempio se le amministrazioni unite avessero chiesto o chiedessero di potenziare la navigazione su battelli, o avessero assolto per tempo all’indagine statistica da espletare nei confronti dell’ISTAT in merito alla ‘capacità di carico turistica’, onere che, secondo le direttive contenute nella Gazzetta dell’Unione Europea il 09.10.2019 (Regolamento UE n. 692/2011 e n. 2019/1681), è affidato alle amministrazioni locali. Quanto all’iniziativa dell’01/08/2025 a Sirmione, essa consisterà nella distribuzione del volantino che si allega al presente comunicato.

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda (link alla pagina Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61555562326262) individua inoltre nella prima settimana di agosto 2025 il momento adatto per estendere l’azione di sensibilizzazione in tutto l’ambito del Garda rispetto alla vita dei residenti ed all’ambiente.