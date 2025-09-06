CONSULTA PAT SALUTE * MEDICI – SCUDO PENALE: PRESIDENTE VILIOTTI, «ATTENZIONE A FARE RICADERE SUI PAZIENTI IL COSTO DELL’INEFFICIENZA DEL SISTEMA SANITARIO»

09.09 - sabato 6 settembre 2025

La nuove disposizioni sullo scudo penale dei medici, seppur condivisibili nelle finalità di rendere maggiormente attrattiva la professione medica e di arginare il ricorso alla “medicina difensiva”, evidenziano delle criticità che destano la preoccupazione delle associazioni dei pazienti.

In particolare, l’esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve, che ricorre qualora il professionista si limiti all’osservanza delle linee guida, normativamente rinforzate e definite “inderogabili”, potrebbe portare ad un aumento del rischio clinico in quanto, pur essendo le stesse strumenti fondamentali per orientare l’attività di cura, il loro carattere vincolante limita la capacità e la possibilità del medico di valutarne l’adeguatezza rispetto alle peculiarità del caso concreto, non permettendogli di assumere un ruolo attivo e responsabile in virtù del quale discostarsene qualora le condizioni cliniche lo richiedano, e adattando il proprio operato alle specificità del paziente.

Inoltre, nell’accertare la colpa e il suo grado, i giudici dovranno tener conto anche di una serie di “esimenti”, come la possibile mancanza di personale o di attrezzature, delle carenze organizzative, della difficoltà dell’intervento sanitario per il fatto di trovarsi in situazione di emergenza urgenza, con la conseguenza di far ricadere sui pazienti il costo dell’inefficienza organizzativa del sistema sanitario e di disincentivare la politica e le istituzioni dal migliorare concretamente le condizioni in cui operano gli operatori sanitari.

Pertanto riteniamo si debbano mettere in campo misure più strutturali, che siano realmente in grado di aumentare la sicurezza clinica per una maggior tutela dei pazienti e della professionalità medica.

Per la Consulta provinciale per la Salute

la Presidente dott.ssa Elisa Viliotti