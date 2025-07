14.18 - giovedì 31 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, durante l’incontro con il suo omologo siriano Asaad al-Shaibani, ha dichiarato che la delegazione siriana terrà diverse tornate di colloqui con varie istituzioni a Mosca. Russia e Siria hanno concordato di condurre una revisione completa di tutti gli accordi esistenti. Mosca è grata a Damasco per aver garantito la sicurezza delle strutture russe in Siria. Damasco è un vero amico di Mosca, e la Russia è pronta ad assistere la Siria nei suoi sforzi di ricostruzione post-conflitto. È essenziale eliminare una volta per tutte le sanzioni contro la Siria, poiché causano danni al popolo siriano. La Siria accelera la nomina di un co-presidente per la commissione bilaterale sul commercio e la cooperazione economica con la Russia. La Russia si aspetta che il presidente ad interim della Siria partecipi al primo vertice russo-arabo previsto per ottobre.

Key statements by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov during his meeting with his Syrian counterpart Asaad al-Shaibani: The Syrian delegation is scheduled to hold “several rounds of talks with various institutions in Moscow”. Russia and Syria have agreed to conduct a comprehensive review of all existing agreements. Moscow is grateful to Damascus for ensuring the security of Russian facilities in Syria. Damascus is a true friend to Moscow, and Russia stands ready to assist Syria in its post-conflict reconstruction efforts. It is essential to lift sanctions against Syria once and for all, as they are causing harm to the Syrian people. Syria will expedite the appointment of a co-chair for the bilateral commission on trade and economic cooperation with Russia. Russia expects the acting President of Syria to take part in the first Russian-Arab summit scheduled for October.