CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PRIMO MAGGIO: PACCHER, «IL LAVORO È LA PRIMA FORMA DI DIGNITÀ, SOSTENERLO VUOL DIRE PROTEGGERE IL FUTURO»

Presidente Paccher su Primo Maggio alla Cooperazione. Paccher: “Il lavoro è la prima forma di dignità. Sostenerlo vuol dire proteggere il futuro”. “Il lavoro è la prima forma di dignità. Sostenere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, è intervenuto questa mattina a margine della cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro, ospitata nella Sala della Cooperazione.

L’evento, promosso come ogni anno il 1° maggio, ha premiato lavoratrici e lavoratori che si sono distinti per impegno, serietà e dedizione, offrendo un esempio concreto di come il lavoro non sia solo mezzo di sussistenza, ma presidio di valori, coesione sociale e sicurezza. “Dietro ogni storia premiata oggi – ha detto Paccher – c’è la forza di una comunità che crede nel fare bene, che non si arrende, che mette al centro la responsabilità”.

Il presidente ha ricordato anche il ruolo delle istituzioni nel rafforzare le condizioni per un lavoro stabile e sicuro: “Non ci può essere crescita senza tutela, né sviluppo senza riconoscimento del merito. Il lavoro non va solo celebrato, va messo al riparo da precarietà e fragilità”