APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * INVERNO 2024-25: «PRESENZE -2,6%, MA A DICEMBRE E FEBBRAIO +20% DI TURISTI STRANIERI»

Un inverno positivo per San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. ApT traccia il bilancio di una stagione in linea con l’ottimo 2023-24 e si prepara per un’estate ricca di eventi e iniziative.

Con l’ormai imminente arrivo di maggio è arrivato il tempo per tracciare il bilancio sull’andamento della stagione invernale 2024-25. Nonostante una stagione compressa per l’assenza del ponte di Sant’Ambrogio a dicembre e una Pasqua particolarmente alta in calendario, che ha portato ad una riduzione dei numeri complessivi (-2,6%), quello che si è da poco concluso è stato un inverno comunque positivo ai piedi delle Pale di San Martino.

I dati raccolti evidenziano gli ottimi risultati ottenuti soprattutto nei mesi di dicembre e febbraio, rispettivamente +1,5 e +1% di presenze trainate in entrambi i periodi da un +20 % delle presenze straniere. Numeri inferiori invece per i mesi di gennaio e marzo, quest’ultimo in relazione appunto al confronto con il calendario più favorevole dell’anno precedente.

In generale i dati mostrano una sostanziale tenuta rispetto ai numeri record del 2023-24, prolungando il positivo trend delle stagioni invernali post pandemia. Una stagione positiva che ha sicuramente tratto beneficio anche dagli importanti investimenti sul tema sci, a partire dalla nuova cabinovia 10 posti Valcigolera, ultima di una serie di importanti novità che hanno contribuito alla rinnovata appetibilità della skiarea San Martino-Passo Rolle.

“Quello appena terminato è stato un buon inverno– commenta il Presidente dell’ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi Antonio Stompanato – “Questo dà ancor più valore agli investimenti realizzati nella skiarea negli ultimi 10 anni; fino a pochi anni fa una stagione avara di precipitazioni nevose come questa avrebbe probabilmente fatto registrare tutt’altri numeri, mentre ora chiudiamo un inverno soddisfacente anche e soprattutto guardando ai numeri più importanti, quelli relativi alla redditività delle imprese: i dati estrapolati da Hbenchmark mostrano infatti un importante crescita del tasso di occupazione e di ADR (Average Daily Rate), con percentuali di crescita superiori rispetto al benchmark degli ambiti trentini di montagna.”

Sul tema è intervenuto anche il Direttore di ApT Manuel Corso che ha voluto sottolineare come” Sulla stagione invernale stiamo progressivamente recuperando delle quote di mercato che erano state perse nel tempo. C’è ancora da fare, certo, ma siamo sulla strada giusta. I dati avvalorano lo stimolo che ApT rinnova agli operatori: quello di mettere in campo politiche di vendita in linea con il rinnovato valore aggiunto percepito del prodotto turistico locale. Gli ospiti dimostrano di riconoscere i passi avanti che sono stati fatti avanti sia sul fronte della skiarea, che su altre iniziative legate alla vacanza oltre lo sci: ad esempio le “esperienze” organizzate e prenotabili comodamente online rivestono ormai un peso sempre più importante nell’ambito del soggiorno in loco. Dal punto di vista degli eventi inoltre, portare a San Martino di Castrozza proprio in apertura della stagione un appuntamento prestigioso come i Piolets d’Or, gli oscar dell’alpinismo, per la prima volta in Trentino e nelle Dolomiti, è stata una scelta precisa, volta a promuovere e posizionare la località in ambito internazionale”.

Sul prossimo futuro il Presidente dell’ApT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi Antonio Stompanato sottolinea come “Questi numeri rinforzano la fiducia degli operatori, non solo per l’estate imminente, per la quale il sentiment è degli operatori è positivo, ma anche per il prossimo l’inverno, dove l’attenzione di tutti è già proiettata sull’avvio dei lavori del collegamento San Martino-Passo Rolle. In questa fase le complessità maggiori sono legate alla ricerca del personale per le strutture ricettive e in particolare alle condizioni spesso complicate per farli rimanere sul territorio, considerata anche la cronica difficoltà a reperire alloggi in affitto stagionale o annuale. Proprio su questo tema ad aprile abbiamo organizzato la terza edizione del convegno Forma Mentis, dove si è sviluppato un dibattito molto interessante, anche se si tratta di problematiche di difficile risoluzione di carattere globale”.

Dopo una primavera che vedrà ApT impegnata su molti fronti, prima dell’arrivo della stagione estiva i soci si ritroveranno in Assemblea mercoledì 4 giugno alle ore 20 all’Oratorio di Pieve.

