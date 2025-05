CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * LEONE XIV: PACCHER, «AL NUOVO PAPA I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO, A NOME DELL’INTERA COMUNITÀ TRENTINA ED ALTOATESINA»

19.40 - giovedì 8 maggio 2025

Il presidente Paccher: «Al nuovo Papa i migliori auguri di buon lavoro. Il nostro pensiero va anche a Francesco, guida luminosa della Chiesa»

Il presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher, rivolge al nuovo Pontefice Leone XIV i più sinceri auguri di buon lavoro, a nome dell’assemblea legislativa e dell’intera comunità trentina e altoatesina.

«Accogliamo con rispetto e fiducia l’inizio del suo ministero — dichiara Paccher — in un momento complesso ma carico di attese per il mondo e per la Chiesa. Al Santo Padre Robert Francis Prevost vanno il nostro sostegno e la nostra preghiera.»

«In questo passaggio — aggiunge il presidente — il pensiero va anche a Papa Francesco, da poco scomparso, che con il suo magistero ha saputo parlare al cuore di credenti e non credenti, seminando speranza, dialogo e umanità.»

