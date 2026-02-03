CONSIGLIO PAT * LAVORI AULA: «VALDASTICO, LA LEGA PROPONE L’USCITA A TRENTO SUD DOPO LO STOP A ROVERETO»

13.01 - martedì 3 febbraio 2026

Valdastico, partita la discussione sulla mozione della Lega. Dopo il qt si è passati alla mozione della Lega a favore all’uscita della Valdastico a Trento sud.

Stefania Segnana ha presentato la mozione, sottoscritta anche da Roberto Paccher, affermando che questa deriva dall’ostruzionismo della minoranza, secondo lei immotivato, che ha bloccato l’ipotesi dell’uscita a Rovereto.

Ma, ha aggiunto, questa infrastruttura, della quale si parla da 60 anni, è necessaria come elemento fondamentale della strategia delle comunicazioni europee e per la sicurezza stradale che in Trentino, come dimostrano le statistiche, sta peggiorando.

Sta peggiorando principalmente sulla statale della Valsugana (Segnana ha elencato una lunghissima sequela di incidenti), strada che avrebbe i maggiori benefici dalla realizzazione dell’autostrada.

Intervenire ha detto significa fare la Valdastico, il tunnel di Tenna e intervenire sulla SS47.

Non basta dire che si punta sulla ferrovia che comunque è stata migliorata dalla Giunta Fugatti.

La minoranza ha bloccato la probabile uscita su Rovereto, un’ipotesi contenuta nel programma di legislature, e ora, ha continuato, il sindaco di Trento dice no all’uscita a sud del capoluogo, quando la maggioranza aveva proposto un’alternativa.