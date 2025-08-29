CONSIGLIO COMUNI E CONSORZIO COMUNI PROVINCIA BOLZANO * NOMINE: « DOMINIK OBERSTALLER È IL NUOVO PRESIDENTE»

14.44 - venerdì 29 agosto 2025

Dominik Oberstaller è il nuovo Presidente del Consiglio dei comuni e del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano.

Nell’odierna assemblea generale dei sindaci, tenutasi nella sala di rappresentanza del Comune di Bolzano, Dominik Oberstaller è stato eletto Presidente del Consiglio dei comuni e del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano. In una votazione segreta, il sindaco di Monguelfo-Tesido ha avuto la meglio sul Presidente in carica Andreas Schatzer, sindaco di Varna. Dominik Oberstaller ha ottenuto 66 voti, mentre Andreas Schatzer ne ha raccolti 41. Il risultato dell’elezione è stato quindi più netto di quanto molti si aspettavano.

Contemporaneamente, i sindaci hanno anche eletto il 17° e ultimo membro del Consiglio dei comuni. La scelta è caduta sulla sindaca di Avelengo, Sonja Anna Plank. Gli altri 16 membri del Consiglio dei Comuni erano già stati eletti o nominati in precedenza dai comprensori (7), dal capoluogo (3), dalle città di Merano (1) e Bressanone (1), dai piccoli comuni (1) e dai tre gruppi linguistici (3).

Il nuovo Consiglio dei comuni è quindi composto come segue: Verena Tröger (Sindaca di Lasa), Robert Tschöll (Sindaco di San Leonardo), Roland Lazzeri (Sindaco di Salorno), Cristina Pallanch (Sindaca di Castelrotto), Andreas Schatzer (Sindaco di Varna), Maria Rabensteiner (Vicesindaca di Val di Vizze), Dominik Oberstaller (Sindaco di Monguelfo-Tesido), Claudio Corrarati (Sindaco di Bolzano), Stephan Konder (Vicesindaco di Bolzano), Patrizia Brillo (Assessora di Bolzano), Katharina Zeller (Sindaca di Merano), Andreas Jungmann (Sindaco di Bressanone), Michael Epp (Sindaco di Trodena), Giorgia Mongillo Bona (Sindaca di Bronzolo), Debora Pasquazzo (Vicesindaca di Laives), Felix Nagler (Sindaco di La Valle), Sonja Anna Plank (Sindaca di Avelengo).

In una prima reazione, il nuovo Presidente Dominik Oberstaller ha ringraziato per la fiducia accordatagli. Ha ringraziato Andreas Schatzer e i membri uscenti del Consiglio dei comuni e spera ora di poter contare su una collaborazione altrettanto proficua con i nuovi membri del Consiglio dei comuni. Nella prima seduta del Consiglio dei comuni dovranno ora essere eletti i tre vicepresidenti.

Come già in passato, l’assemblea generale ha deciso oggi di allineare il Consiglio di amministrazione del Consorzio dei comuni al Consiglio dei comuni, al fine di rafforzare il peso politico del consorzio. Pertanto, il Presidente e i membri del Consiglio dei comuni sono contemporaneamente anche Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano.

Dominik Oberstaller ist der neue Präsident des Rates der Gemeinden und des Südtiroler Gemeindenverbandes

In der heutigen Vollversammlung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Festsaal der Gemeinde Bozen ist Dominik Oberstaller zum neuen Präsidenten des Rates der Gemeinden und des Südtiroler Gemeindenverbandes gewählt worden. In einer geheimen Abstimmung setzte sich der Bürgermeister von Welsberg-Taisten gegen Amtsinhaber Andreas Schatzer, Bürgermeister von Vahrn durch. Auf Dominik Oberstaller entfielen 66 Stimmen, Andreas Schatzer konnte 41 Stimmen auf sich vereinen. Der Ausgang der Wahl war damit deutlicher als von vielen erwartet.

Gleichzeitig haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch das 17. und damit letzte Mitglied des Rates der Gemeinden gewählt. Die Wahl fiel auf die Bürgermeisterin von Hafling, Sonja Anna Plank. Die anderen 16 Mitglieder des Rates der Gemeinden waren bereits im Vorfeld von den Bezirken (7), der Landeshauptstadt (3) den Städten Meran (1) und Brixen (1) sowie den Kleingemeinden (1) und den drei Sprachgruppen (3) gewählt bzw. namhaft gemacht worden.

Der neue Rat der Gemeinden setzt sich somit folgendermaßen zusammen: Verena Tröger (Bürgermeisterin Laas), Robert Tschöll (Bürgermeister St. Leonhard), Roland Lazzeri (Bürgermeister Salurn), Cristina Pallanch (Bürgermeisterin Kastelruth), Andreas Schatzer (Bürgermeister Vahrn), Maria Rabensteiner (Vizebürgermeisterin Pfitsch), Dominik Oberstaller (Bürgermeister Welsberg-Taisten), Claudio Corrarati (Bürgermeister Bozen), Stephan Konder (Vizebürgermeister Bozen), Patrizia Brillo (Referentin Bozen), Katharina Zeller (Bürgermeisterin Meran), Andreas Jungmann (Bürgermeister Brixen), Michael Epp (Bürgermeister Truden), Giorgia Mongillo Bona (Bürgermeisterin Branzoll), Debora Pasquazzo (Vizebürgermeisterin Leifers), Felix Nagler (Bürgermeister Wengen), Sonja Anna Plank (Bürgermeisterin Hafling).

In einer ersten Reaktion bedankte sich der neue Präsident Dominik Oberstaller für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er dankte Andreas Schatzer und den bisherigen Mitgliedern und hofft nun auf eine ebenso gute Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedern des Rates der Gemeinden. In der ersten Sitzung des Rates der Gemeinden müssen nun noch die drei Vizepräsidenten gewählt werden.

Wie schon in der Vergangenheit hat die Vollversammlung heute entschieden, den Verwaltungsrat des Gemeindenverbandes mit dem Rat der Gemeinden gleichzuschalten, um das politische Gewicht des Verbandes zu stärken. Damit sind der Präsident und die Mitglieder des Rates der Gemeinden gleichzeitig auch Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrates des Südtiroler Gemeindenverbandes.