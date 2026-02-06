COMUNE DI ROVERETO *: «LA RIFORMA FISCALE DEL TERZO SETTORE, IL CSV TRENTINO ACCOMPAGNA GLI ENTI VERSO LE NUOVE REGOLE»

12.30 - venerdì 6 febbraio 2026

//

Il Comune di Rovereto, Città della Pace, in collaborazione con CSV Trentino ETS, ha il piacere di invitarla alla prima tappa del Giro del Volontariato 2026, dedicato quest’anno al tema della fiscalità degli Enti del Terzo Settore:

Martedì 10 febbraio ad ore 18.00 presso l’Urban Center, corso A. Rosmini n. 58.

Con l’avvio della nuova fiscalità del Terzo Settore, il CSV Trentino torna sui territori per fare chiarezza, informare e accompagnare associazioni ed enti in un passaggio importante entrato in vigore dal 1° gennaio.

Il Giro del Volontariato sulla fiscalità nasce proprio per questo: spiegare cosa cambia davvero, offrire supporto concreto, creare spazi di confronto e domande, farlo vicino alle associazioni, sui territori.

L’entrata in vigore, dal 1° gennaio di quest’anno, del nuovo regime fiscale previsto dalla Riforma del Terzo settore, rappresenta una novità fondamentale nel panorama normativo non solo degli enti del Terzo settore ma, in generale, di tutti gli enti no profit.

La serata, la cui partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli enti interessati, sarà anche l’occasione per analizzare i contenuti della nuova Legge provinciale sul volontariato e il Terzo settore, approvata a dicembre dello scorso anno.