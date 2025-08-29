COMUNE DI BOLZANO * «PRIMO TAVOLO DI SVILUPPO ECONOMICO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI»

10.40 - venerdì 29 agosto 2025

Prosegue il percorso di confronto e dialogo per lo sviluppo del capoluogo

Promosso e convocato dal Sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, si è svolto in Municipio il primo incontro del Tavolo di Sviluppo Economico con la partecipazione dei rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali cittadine, in prosecuzione del confronto avviato nei giorni scorsi con le associazioni datoriali.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di dialogo e approfondimento sulle priorità e sulle prospettive dello sviluppo economico urbano, ponendo le basi per una progettazione condivisa e partecipata delle politiche locali.

Nel suo intervento il Sindaco Corrarati ha sottolineato il ruolo di Bolzano quale “capitale” della Provincia autonoma, evidenziando la necessità di un’attenzione particolare al mondo del lavoro e ai lavoratori. Una realtà, quella bolzanina, che presenta caratteristiche peculiari e una complessità maggiore rispetto ad altre città del territorio.

Durante il confronto si è discusso di diversi temi centrali: le difficoltà dei lavoratori in materia di accesso all’abitare; le prospettive di sviluppo legate alla pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alla zona industriale; l’esigenza di rafforzare le misure di sostegno e assistenza sociale.

Obiettivo prioritario di questo primo momento di confronto quello di fissare i termini di uno spazio permanente di ascolto e confronto tra l’Amministrazione comunale e i sindacati, utile ad analizzare le dinamiche sociali attuali e ad avviare strategie condivise per migliorare le condizioni del mondo del lavoro cittadino.

Le parti hanno ribadito come obiettivo comune il benessere della comunità e la qualità della vita urbana. Gli incontri del Tavolo si svolgeranno con cadenza trimestrale, a conferma della volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere un dialogo costante e costruttivo con le rappresentanze sindacali.

All’incontro hanno preso parte la Segretaria Generale della CGIL, Cristina Masera, il Segretario Generale della UIL, Mauro Baldessarri, e per la CISL la Segretaria Generale Donatella Califano insieme a Michael Raveane dell’UST SGBCISL Bolzano-Bassa Atesina.