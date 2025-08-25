PAT * «SOSTEGNO AL LAVORO NEL TERZO SETTORE: 45 MILIONI PER IL TRIENNIO, LA GIUNTA AGGIORNA IL FONDO»

14.20 - lunedì 25 agosto 2025

La Giunta provinciale ha approvato un aggiornamento del riparto del Fondo istituito per riconoscere i maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro sottoscritti nel 2024.

Il provvedimento è stato proposto dall’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, di concerto con l’assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa e con l’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali Giulia Zanotelli.

Il Fondo è destinato alle lavoratrici e ai lavoratori degli enti del terzo settore e ad altri soggetti privati senza scopo di lucro che operano nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo.

L’aggiornamento si è reso necessario in seguito all’approvazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle cooperative sociali e del relativo contratto integrativo provinciale.

“Investire risorse per sostenere i contratti significa riconoscere il valore del lavoro dei tanti professionisti che lavorano nell’ambito dei servizi educativi e di welfare, che con competenza e dedizione si prendono cura delle persone e delle comunità.

E’ un impegno che ci siamo presi come amministrazione provinciale quello di sostenere i lavoratori di un settore che è parte integrante del nostro welfare territoriale.

Sostenendo i lavoratori sosteniamo le famiglie, gli anziani, i minori, le persone con disabilità e tutti coloro che trovano nei servizi realizzati dai soggetti del terzo settore un punto di riferimento concreto e umano”, così l’assessore Mario Tonina.

Istituito con la legge provinciale 9/2024, il fondo è stato successivamente integrato nell’agosto 2025, portando le risorse complessive a:

* 22,1 milioni di euro per l’anno 2025

* 23,2 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e a regime.

Con la deliberazione approvata oggi, viene aggiornata l’assegnazione delle risorse alle strutture provinciali di riferimento, ovvero: Dipartimento Enti locali, agricoltura, ambiente e cooperazione; Dipartimento Istruzione e cultura; Dipartimento Salute e politiche sociali e UMST Affari generali, presidenza e segreteria della Giunta.

Le somme ripartite ammontano a 21.865.690,38 euro per il 2025 e 22.932.491,25 euro per il 2026, con un importo identico previsto anche per il 2027.

Le modalità di trasferimento delle risorse agli enti beneficiari saranno definite con successivi provvedimenti.