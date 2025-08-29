GOIO (FDI – CONSIGLIO COMUNALE / TRENTO) * NEGOZI DI VICINATO: «PER RILANCIARE IL COMMERCIO SERVONO ACCESSIBILITÀ – SOSTEGNO ALLE IMPRESE – SICUREZZA»

10.31 - venerdì 29 agosto 2025

Trento: una visione per rilanciare il commercio locale. Desidero portare una riflessione sulle criticità che affliggono il commercio locale, un problema che colpisce non solo la città, ma l’intero territorio provinciale. Questo fenomeno si inserisce in un trend globale, legato alla digitalizzazione, alla crescente competizione delle piattaforme online, al calo del potere d’acquisto e ai cambiamenti negli stili di vita.

Tuttavia, a Trento, le scelte dell’Amministrazione stanno aggravando la situazione, mostrando una mancanza di visione per una città moderna e innovativa, realmente sostenibile non solo socialmente, ma anche economicamente. Le politiche urbanistiche e di mobilità stanno penalizzando sia il centro storico che le periferie, con ricadute negative sui cittadini. L’eccessiva estensione della ZTL, la carenza di parcheggi prossimi al centro, l’aumento delle tariffe di sosta e il traffico congestionato rendono il centro storico sempre meno accessibile.

Questo scoraggia gli acquisti d’impulso e spinge i consumatori verso alternative al commercio tradizionale. In un contesto di calo del potere d’acquisto, i costi di parcheggio andrebbero ridotti, non aumentati. Inoltre, considerando che molte famiglie hanno poco tempo a disposizione a causa di impegni lavorativi, i parcheggi dovrebbero essere vicini al centro e il traffico reso più scorrevole. L’obiettivo di “eliminare” le auto per favorire la socialità è destinato a fallire senza una strategia che bilanci accessibilità e vivibilità.

Vetrine vuote significano meno presidio sociale, riduzione della sicurezza e aumento del degrado, innescando un circolo vizioso che riduce l’attrattività della città. Gli interventi recenti dell’Amministrazione, come l’ordinanza su Santa Maria e Portela o l’aumento degli street tutor, risultano insufficienti. Servono misure strutturali e continuative: maggiore sicurezza e decoro urbano, una mobilità equilibrata con parcheggi più

vicini al centro (ad esempio in Piazza Venezia), tariffe di sosta ridotte (come la gratuità della prima ora), una pianificazione più attenta degli interventi per evitare ulteriori disagi al traffico, e un tavolo permanente con le associazioni di categoria per monitorare il commercio, prevenire chiusure e sviluppare strategie condivise, anche con i privati, per ottimizzare l’offerta e bilanciare gli affitti.

In conclusione, Trento ha bisogno di una visione lungimirante e coraggiosa che non sacrifichi la dimensione economica ed ambientale in nome di quella sociale, spesso percepita come unica priorità di questa Amministrazione. Serve una città che accolga, ma anche protegga e sostenga tutti i propri cittadini, favorendo l’integrazione nel rispetto delle regole, senza rinunciare alla nostra identità. Questa identità, radicata nella nostra storia e tradizione, vive nel nostro territorio e nei nostri prodotti di eccellenza, che esportiamo con orgoglio in tutto il mondo.

Ilaria Goio capogruppo FdI in Consiglio comunale a Trento