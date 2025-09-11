COMUNE DI BOLZANO * «NUOVE PENSILINE PER UN TRASPORTO PUBBLICO PIÙ CONFORTEVOLE, ACCESSIBILE PER I CITTADINI»

13.20 - giovedì 11 settembre 2025

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione e l’installazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus cittadini.

L’intervento rientra in un più ampio programma del Comune di Bolzano volto a migliorare le infrastrutture urbane, per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e garantire un servizio più efficiente, sicuro e confortevole per la cittadinanza.

Le opere interessano in particolare:

* Via Brennero, fermata in corrispondenza con l’incrocio con Via Sant’Osvaldo;

* Via Druso, con l’installazione di una doppia pensilina in corrispondenza di piazza Adriano;

* Viale Trento, con lo spostamento di una pensilina esistente.

I lavori, eseguiti dalla ditta Arredo Urbano, avranno una durata di circa due settimane.

Durante gli interventi le singole fermate interessate saranno temporaneamente soppresse o spostate, al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Bolzano, attraverso l’Ufficio Infrastrutture e Arredo Urbano.

“Si tratta di interventi puntuali, ma significativi – sottolinea il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Stephan Konder – perché contribuiscono a migliorare la qualità delle infrastrutture urbane e a rendere più confortevole l’attesa del mezzo pubblico.

È un ulteriore tassello della strategia con cui intendiamo promuovere una mobilità sostenibile e sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.