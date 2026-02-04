COMUNE DI BOLZANO * «NON SOLO ESTATE RAGAZZI 2026: ONLINE LA GUIDA ALLE ATTIVITÀ ESTIVE PER I GIOVANI»

16.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Tante iniziative ed opportunità per un’estate in città attiva e di qualità

È disponibile online sul sito del Comune di Bolzano l’edizione 2026 di Non solo Estate Ragazzi, la pubblicazione curata dall’Ufficio Scuola e Tempo Libero che ogni anno rappresenta un punto di riferimento per le famiglie nella scelta delle attività estive per bambini e ragazzi. L’opuscolo presenta in modo semplice e intuitivo le proposte rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 15 anni, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

L’edizione 2026 si caratterizza per il coinvolgimento di una cinquantina di associazioni, cooperative e centri giovanili del territorio, che hanno messo in campo circa 130 diverse attività, offrendo un panorama ampio e articolato capace di rispondere ai desideri e ai bisogni dei più giovani, all’insegna di percorsi educativi e formativi di qualità. L’offerta è particolarmente variegata e comprende iniziative sportive, culturali, ricreative e manuali: dalla cucina al cucito, dal canto all’alpinismo, fino ai laboratori di legno, vetro e creta. Le attività si svolgono sia a Bolzano sia fuori città, valorizzando il territorio e le sue opportunità.

Tutte le proposte sono pensate in una dimensione di puro divertimento, con programmi attenti ai ritmi e ai bisogni dei bambini e con l’impiego di personale qualificato. I progetti hanno una durata minima di una settimana e coprono almeno mezza giornata, così da garantire alle famiglie una continuità dell’offerta anche dal punto di vista pedagogico.

“L’edizione 2026 di Non solo Estate Ragazzi restituisce ancora una volta il valore del lavoro di rete costruito sul territorio – sottolinea l’Assessora comunale alla Scuola Johanna Ramoser –. Grazie all’impegno delle associazioni e delle cooperative cittadine, le famiglie possono contare su un’offerta estiva ampia e diversificata, pensata per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai tre ai quindici anni. Si tratta di proposte curate con attenzione, realizzate da personale qualificato e progettate nel rispetto dei ritmi e dei bisogni dei più giovani. Un impegno importante, che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie e un investimento di qualità per la crescita della nostra comunità”.

Nella parte iniziale dell’opuscolo viene inoltre presentata l’iniziativa comunale Estate Bambini/Estate Ragazzi, organizzata dall’Ufficio Scuola e Tempo Libero del Comune di Bolzano in collaborazione con le associazioni e le cooperative cittadine. Le iscrizioni online alle attività sono aperte fino al 1° marzo 2026 e possono essere effettuate sul sito del Comune di Bolzano all’indirizzo www.comune.bolzano.it/estateragazzi.