COMUNE DI BOLZANO * «MERCATINO DI NATALE SOLIDALE, APERTE LE ISCRIZIONI PER ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI»

13.20 - sabato 30 agosto 2025

Domande di partecipazione dal 1 al 26 settembre

Quest’anno il Mercatino di Natale solidale si svolgerà dal 27.11 al 23.12.2025.

Le organizzazioni e le associazioni interessate a partecipare possono scaricare il modulo sul sito www.comune.bolzano.it – o ritirarlo presso l’Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale dal 1 al 26 settembre 2025.

Le domande di partecipazione andranno consegnate esclusivamente a mano o via Pec (4.2.0@pec.bolzano.bozen.it) entro le ore 12.00 di venerdì 26 settembre 2025.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Famiglia, Donna, Gioventù e Promozione Sociale del Comune, vicolo Gumer 7, 2° piano, stanza n. 211 – Tel. 0471 997335.

Info: https://www.comune.bolzano.bz.it/Novita/Avvisi/Mercatino-solidale-2025

