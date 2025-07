COMUNE DI BOLZANO * MACELLO CIVICO: « MANUTENZIONE STRAORDINARIA, GARA PER LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA

15.20 - venerdì 11 luglio 2025

Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione straordinaria e gara per la concessione della gestione dell’ infrastruttura

Nei giorni scorsi sulla stampa locale sono apparse delle notizie sull’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria presso il macello di via Galvani a Bolzano, al fine di garantire che la struttura possa essere utilizzata anche in futuro per la macellazione.

Le manutenzioni, che dovrebbero durare circa 4 mesi, saranno effettuate da aziende specializzate e sono attualmente in fase di pianificazione.

Parallelamente l’Amministrazione comunale procederà con la nuova gara d’appalto per affidare la concessione per la gestione dell’infrastruttura agli operatori interessati, che potranno svolgere le proprie attività una volta terminati i lavori.

Il tutto avviene in accordo anche con l’amministrazione provinciale, che si è rivolta al Comune per consentire la prosecuzione delle attività di macellazione presso l’attuale mattatoio nei prossimi anni, in attesa della costruzione di un nuovo Macello provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nell’ambito della collaborazione tra i due enti, questo servizio continuerà quindi ad essere garantito anche in futuro, nell’interesse della pianificazione operativa dei cicli di produzione locale e della lavorazione alimentare locale.