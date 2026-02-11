COLDIRETTI TRENTINO ALTO ADIGE * “NOTTI GIALLE“: «A PREDAZZO CONVEGNO SU ALIMENTAZIONE E ATTIVITÀ FISICA»

08.16 - mercoledì 11 febbraio 2026

Sport e alimentazione alleati della salute: grande partecipazione al convegno di Predazzo promosso da Coldiretti Trentino Alto Adige

Una sala gremita ha assistito ieri pomeriggio al convegno “Le Olimpiadi della salute si giocano a tavola”, organizzato da Coldiretti Trentino Alto Adige nell’Aula Magna del Municipio di Predazzo, all’interno del calendario delle Notti Gialle.

L’incontro ha offerto un approfondimento di alto livello sul ruolo decisivo che l’attività fisica e una corretta alimentazione rivestono nella prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili. Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Predazzo, Paolo Boninsegna, i lavori sono stati introdotti dal Direttore di Coldiretti Trentino Alto Adige, Enzo Bottos, che ha sottolineato l’importanza per il territorio di momenti dedicati alla divulgazione scientifica e alla sensibilizzazione degli stili di vita.

A seguire sono intervenuti Riccardo Fargione, Direttore della Fondazione Aletheia, che ha illustrato i principali dati epidemiologici e le evidenze scientifiche riguardanti movimento e corretta alimentazione. Fargione ha sottolineato quanto sia fondamentale promuovere comportamenti quotidiani equilibrati e scelte nutrizionali consapevoli per prevenire l’insorgere delle più comuni malattie croniche non infettive. L’obiettivo prioritario diventa limitare drasticamente prodotti industriali ad alta lavorazione e bevande energetiche, alimenti che possono incidere negativamente sul benessere e che risultano consumati soprattutto dai più giovani.

Mario Tonina, Assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento, che ha richiamato il ruolo delle istituzioni nella promozione di comunità più attive e consapevoli.

Particolarmente apprezzata la testimonianza della campionessa Francesca Dallapè, che ha condiviso la propria esperienza personale e sportiva, evidenziando come disciplina, equilibrio e attività fisica siano strumenti fondamentali per la salute e il benessere lungo tutto l’arco della vita.

Le conclusioni sono state affidate al Presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi, che ha dichiarato:

“Oggi a Predazzo abbiamo ricordato che la salute non è un obiettivo astratto, ma una scelta quotidiana che passa dallo sport, dalla qualità del cibo e dal legame autentico con il nostro territorio. Come Coldiretti Trentino Alto Adige siamo da sempre impegnati nel diffondere una vera cultura alimentare: lo facciamo nei mercati contadini, nelle scuole, nelle comunità locali, e attraverso le nostre battaglie a difesa del made in Italy e del made in Trentino. Promuovere filiera corta e produzioni di montagna significa promuovere benessere, sostenibilità e responsabilità. Ma significa anche investire nella prevenzione, perché uno stile di vita sano – fondato su attività fisica, alimenti freschi, stagionali e non ultraprocessati – è il primo strumento per tutelare la salute delle persone e delle comunità.

La diffusione di una cultura dell’alimentazione consapevole, che valorizzi cibi genuini e sani, è un impegno che portiamo avanti ogni giorno. Le “Notti Gialle” in programma in questi giorni e per tutta la durata delle Olimpiadi nel cuore di Predazzo dimostrano ancora una volta quanto sia forte il valore educativo del cibo e quanto agricoltura, salute e sport possano essere alleati nel costruire una società più informata, più consapevole e più sana.” Il convegno ha confermato l’obiettivo delle Notti Gialle: rafforzare il legame tra cibo di qualità, salute, agricoltura di montagna e comunità, valorizzando al contempo le produzioni locali e la filiera corta.

La settimana prossima sono previsti altri due incontri di approfondimento: “Il sistema forestale trentino: istituzioni, ricerca e territori per una gestione sostenibile”, mercoledì 18 febbraio, dedicato alle strategie di tutela del patrimonio boschivo e alle prospettive future della politica forestale locale; e “La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche attraverso il territorio”, giovedì 19 febbraio, che esplorerà il rapporto tra produzioni di qualità, identità locale e modelli di crescita sostenibile.

Info Predazzo, 6–21 febbraio

Apertura quotidiana dalle 16.00 alle 21.00