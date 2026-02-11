Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

ADS – ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA * RAFFRONTO DICEMBRE 2024 – DICEMBRE 2025: «TOTALE DIFFUSIONE CARTACEA + DIGITALE (“T” NON RILEVATO) / “L’ADIGE” CALA DA 18.676 A 17.613 / ” ALTO ADIGE” DIMINUISCE DA 7.630 A 7.542 / “DOLOMITEN” DECRESCE DA 31.305 A 29.317» (SITO AGENZIA OPINIONE.IT, 30.536 LETTORI AL GIORNO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.52 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

 

DATI DIFFUSIONE – DICEMBRE 2024

 

 

DATI DIFFUSIONE – DICEMBRE 2025

 

 

 

 

DATI DICEMBRE AGENZIA GIORNALISTICA OPINIONE

(fonte: Server www.hosting.com – Usa)

946.625 lettori (30.536 al giorno)

 

 

 

 

ADS – ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA * RAFFRONTO NOVEMBRE 2024 – NOVEMBRE 2025: «TOTALE DIFFUSIONE CARTACEA + DIGITALE (“T” NON RILEVATO) / “L’ADIGE” SALE DA 18.348 A 19.893 / ” ALTO ADIGE” DIMINUISCE DA 7.352 A 7.249 / “DOLOMITEN” DECRESCE DA 32.293 A 29.378»

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.