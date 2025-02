CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * TEATRO: «LA COMPAGNIA DEL BUCO PORTA SUL PALCO LO SPETTACOLO DAL TITOLO “DOORS” (23/2 – 16.00)»

15.11 - giovedì 20 febbraio 2025

La Compagnia del Buco porta sul palco dell’Auditorium S. Chiara lo spettacolo clownesco dal titolo “Doors”.

Domenica 23 febbraio, ore 16.00 – Auditorium S. Chiara

Domenica 23 febbraio Scappo a teatro-Famiglie, la programmazione di teatro ragazzi realizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, fa tappa a Trento, portando sul palco dell’Auditorium S. Chiara Doors, spettacolo clownesco di e con Simone Vaccari e Luca Macca, proposto dalla Compagnia del Buco.

Sul palco niente muri, divisioni. Soltanto due porte. Porte che si aprono sul futuro e sul passato, o forse solo sul presente. Grandi interrogativi: come si porta una porta? Cosa c’è dietro una porta?

Doors è uno spettacolo che affronta tutti questi temi, tra chiavi disperse, maniglie magiche e giochi assurdi, che ostacoleranno due clowns in un semplice ma non scontato montaggio di porte.

Vincitore del Mirabilia Awards 2023, Doors ha inoltre ricevuto una menzione speciale al Premio Nazionale di Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” – 3^ ed.2024: “Una sorta di teatro dell’assurdo dove i protagonisti sono oggetti, porte di ogni dimensione che interagiscono con i due attori e a volte anche con il pubblico. Tutto interpretato con impassibilità alla Buster Keaton, e con un umorismo sottile che non perde mai di vista il ritmo dello spettacolo, incalzante e preciso”.

Informazioni

Biglietti al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni e per i possessori di Euregio Family Pass. Gratuità per gli under 3 e oltre il terzo figlio.

Biglietti acquistabili su ticket.centrosantachiara.it oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it