CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * «NUOVO APPUNTAMENTO CON SCAPPO A TEATRO-FAMIGLIE, DOMENICA 8/2 VA IN SCENA LA BARACCA/TESTONI RAGAZZI CON “CINERENTOLA”»

Nuovo appuntamento con Scappo a teatro-Famiglie. Al Teatro Sociale va in scena La Baracca/Testoni ragazzi con “Cinerentola”.

In un gioco di specchi tra davanti e dietro le quinte, tra realtà e finzione, questo spettacolo rivela i segreti della settima arte riscrivendo con ironia e originalità la fiaba di “Cenerentola”.

Domenica 8 febbraio, ore 16.00 – Teatro Sociale di Trento

La Stagione di Scappo a teatro FAMIGLIE prosegue nella splendida cornice del Teatro Sociale di Trento. La programmazione del Centro Servizi Culturali S. Chiara dedicata al teatro per ragazzi, realizzata in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, farà tappa domenica 8 febbraio al Teatro Sociale con Cinerentola, spettacolo proposto dalla compagnia La Baracca/Testoni Ragazzi.

Sul palco è allestito un set, il dietro le quinte dell’ennesima versione cinematografica di Cenerentola. Le riprese sono quasi finite, la maggior parte del film è stato girato, mancano solo poche scene ma la produzione è stata dimezzata, e al lavoro sono rimasti solo il regista, l’attrice, l’attrezzista e il tecnico luci.

Correndo contro il tempo, il gruppo troverà il modo di andare avanti. Quello che succederà in scena arriverà perfino a cambiare la sceneggiatura, aggiungendo nuovi elementi non previsti che metteranno in discussione il destino segnato di Cenerentola.

Tra incidenti, imprevisti tecnici e intoppi clamorosi l’intera riuscita del film sembra compromessa. Ma, nel cinema come nel teatro, anche l’errore può diventare motore creativo e dare vita a finali inaspettati.

Informazioni

Biglietti al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni e per i possessori di Euregio Family Pass. Gratuità per gli under 3 e oltre il terzo figlio.

Biglietti disponibili in prevendita su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952.